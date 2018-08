Alba Carrillo: "He visto cosas de Laura Matamoros que no me han gustado"

Alba Carrillo ha vuelto a la carga en la revista Semana. La flamante colaboradora de Ya es mediodía no entiende todas las demandas que está recibiendo por parte de Fonsi Nieto, padre de su único hijo, a quien considera obsesionado con detener su carrera laboral y hasta su vida sentimental con la excusa de su hijo en común.

Feliz con su trabajo en Mediaset, Alba se ha embarcado en una aventura televisiva que tras una nueva guerra con el Dj. Todo sucedió a mediados de agosto, cuando Carrillo anunció en la misma revista que había roto son su novio David Vallespín, una ruptura en la que culpabilizaba a su expareja de todo.

Una exclusiva que no debió sentar nada bien a Fonsi, que decidió poner el asunto en manos de sus abogados. Una determinación que Alba no entiende: "Todo lo que él hace es a través de abogados y demandas", lamenta en la revista. "Yo lo único que he dado es mi opinión sobre la ruptura con mi novio. La conclusión a la que llegamos David y yo es que para nosotros tuvo mucho peso la intervención de Fonsi en nuestra vida. Solo faltaba que yo no pueda dar mi opinión sobre un asunto de mi vida. Pero, como siempre, llegaremos hasta donde Fonsi quiera".

Alba ha vivido un verano de lo más intenso en el que ha tenido una de cal y otra de arena. Aunque Vallespín no le haya felicitado por su trabajo en Telecinco, ella está segura de que se alegra mucho, algo que no puede decir ni de Fonsi Nieto ni de Feliciano López: "No alegrarte de que le vaya bien a la madre de tu hijo sorprende. Pero a él no le gusta que trabaje en la tele, lo tengo muy claro. Y si esperas que a la madre de tu hijo le vaya bien, no le pones tantas demandas. Todo el dinero que me estoy gastando en abogados podría estar dedicándolo a otros asuntos más importantes para todos. Lo normal sería fomentar una buena relación, pero no es el caso".

Pero Alba no solo tiene munición contra sus ex. El otro día protagonizó una sonora discusión con Laura M. Matamoros, con quien hizo muy buenas migas en Supervivientes.

Una relación que se ha ido oscureciendo, dado el fuerte carácter de ambas mujeres, y sobre la que Alba arroja algo de luz. "No tengo relación con Laura. Una pena, pero ella conmigo ha sido injusta. Su padre creo que dijo que nos dejaríamos de llevar bien, y sabía lo que decía". Dice Alba que ha visto "cosas de Laura que no me han gustado. Es amiga de Marta, la mujer de Fonsi", dice de manera reveladora.

Intentando centrarse en su familia y en su trabajo, Alba solo le pide al nuevo curso que "Fonsi reflexione y recapacite y se dé cuenta de que soy la madre de su hijo y seré la abuela de sus nietos y de que todo no se resuelve a golpe de demanda... También me gustaría ganar el juicio de Feli, que será en noviembre, porque de esa manera cerraré un capítulo y él, si quiere, podrá casarse con su novia, Sandra Gago. Y después quizá pueda tener una conversación con David".