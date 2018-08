Mila Ximénez, amenazada: "Podrían haberme matado"

La colaboradora Mila Ximénez ofrece una entrevista a la revista Lecturas donde asegura que está atravesando por una doble traición.

Por un lado, el negocio de las joyas no ha salido como ella esperaba. Mila asegura que se implicó mucho con el diseñador Gustavo Marinaro, que participaba en los diseños y las promociones. Sin embargo se siente decepcionada con "este tipejo" porque le utilizó para darse publicidad. "No he ganado ni 1.500 euros, una limosna.

Por otra parte, vuelve a hablar sobre Mónica Gil, la estafadora de los famosos. "Es una delincuente que sabe que estoy colaborando con la policía intentará meterme en algo, pero no voy a tener miedo. Me tienen que tener miedo ellos a mí, y si me pasa algo, la diana está puesta en ella o en alguien que esté con ella". "Si me hubiera dejado llevar por ella, estaría en la cárcel".

El último verano de soltería

Antes de pasar por el altar el 6 de octubre, la pareja formada por Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo ha disfrutado de unos días de descanso en Ibiza, donde han aprovechado para salir a navegar. Fernando ha heredado la pasión por el mar de padre y tras atracar en una cala ibicenca, la pareja se dio un baño en el Mediterráneo.

La revista incluye fotografías exclusivas de Manuel Valls y Susana Gallardo, una de las parejas sorpresas del estío. Su amistad se conoció a primeros de verano, pero estas son las primeras imágenes en las que se les ha podido ver, durante unos días de descanso, en la Costa del Sol. Susana es la tercera generación de una familia destacada de empresarios y es madre de tres hijos que tuvo con Alberto Palatchi, junto al que convirtió a Pronovias en un imperio.

Cayetana Rivera se ha convertido en poco tiempo en uno de los personajes del corazón más cotizados. La revista incluye unas imágenes en las que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo aparece navegando por aguas de Ibiza junto a su madre y Narcís Rebollo.

Además, Meghan Markle celebra sus cien días de reinado como duquesa. Para ello ha adoptado un cachorro labrador de la misma raza que Bogart, perro que la duquesa tuvo antes de dejar Toronto. En poco tiempo se ha convertido en una embajadora de la moda británica pero también apoya casas francesas o americanas.

La revista también aporta una entrevista de Patricia Conde en páginas interiores, en la que contesta por primera vez a cuestiones importantes de su vida. Acerca de la petición de fiscalía de dos años de cárcel por revelación de secretos, asegura que durante el juicio civil por la custodia de su hijo se presentaron un emails y fueron aceptados: "Gané el juicio y años después vienen con eso". "Me sorprende que habiendo ganado tantos juicios, se hayan publicado tantas mentiras. Es inaudito. Lo que estoy viviendo es de locos". "Ni la guardia ni la custodia de mi hijo la tiene mi exmarido, a pesar de que tampoco rige un sistema de guardia y custodia compartida. La tengo yo en exclusiva desde 2014". "El padre de mi hijo disfruta de un régimen de visitas y pasa una pensión de alimentos a mi hijo que no llega ni a pagar la quinta parte de sus gastos"

Alba Carrillo vuelve a Telecinco y las portadas



Esta vez, sin lágrimas en los ojos, Alba ha tratado de enterrar el hacha de guerra con Laura Matamoros en Ya es mediodía: "No me voy a meter con ella porque le tengo mucho cariño y no creo que sea una mala persona. Sé que le molestó lo que dije de su padre pero yo también creo que los padres o las madres no siempre tienen razón y ella le podía haber pedido que dejara de hablar de mí cuando yo me separé. De todas formas, no quiero, en serio, decir nada malo, porque yo no soy así y no quiero traicionarme a mí misma".

Este miércoles regresa a la portada de la revista Semana para hablar entre otras cosas de Laura Matamoros: "No tengo relación con ella. Es un pena, pero ha sido muy injusta conmigo. Su padre que dijo que nos dejaríamos de llevar bien, y claro, sabía lo que decía. Mi amistad con ella fue sinvera, pero después he visto cosas que no me han gustado. Es amiga de Marta, mujer de Fonsi. A Laura ahora le va fenomenal y me alegro, pero en la vida no siempre vienen buenas. Yo no le deseo nada malo. Todo lo contrario".

Rosanna Zanetti provoca a Elena Tablada



La venezolana Rosanna Zanetti se ha adaptado perfectamente a España, ya hace dos años que mantiene una relación sentimental con David Bisbal, y este es su primer verano de casados. No es extraño que la modelo y actriz comparta tiempo con su marido y junto a Ella, la hija que el cantante tuvo con su ex pareja, Elena Tablada.

Este fin de semana ha sido una de esas ocasiones. Zanetti y la hija del cantante se han divertido en la Feria de Almería, localidad natal del cantante. La modelo ha publicado imágenes y vídeos en Instagramde los momentos que ha vivido en la fiesta con la pequeña. En las imágenes puede verse a las mujeres más importantes de la vida de David Bisbal bailando sevillanas vestidas para la ocasión con la misma tela y diseño parecido.

Muchos internautas han aplaudido la escena, sin embargo hay quien ha criticado la actitud de Zanetti por considerar que la modelo estaría provocando a Elena Tablada. El motivo que han reprochado algunos internautas es que durante las ferias son las madres e hijas quienes van vestidas iguales, en esta ocasión Ella se ha vestido como su madrastra.

Cóctel de noticias



Toñi Moreno aparece por primera vez en bañador en la portada de una revista. Unas imágenes en las que la presentadora aparece apurando sus últimos días de vacaciones en Cádiez.