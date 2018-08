Primer rifirrafe público entre Elena Tablada y Rosanna Zanetti

El primer rifirrafe entre Rosanna Zanetti y Elena Tablada, esposa y ex (respectivamente) de David Bisbal, a costa de la hija del cantante almeriense ocupa un espacio destacado en la prensa rosa de la semana.

La razón es la hija que Bisbal tuvo con Tablada, Ella. Una imagen del Instagram de venezolana en el que aparece con la hija de Elena Tablada vestidas ambas con un traje tradicional de flores enfadó de tal manera a la española que no dudó en reprender en público a Zanetti por lo que consideró un ultraje.

La imagen fue tomada en la Feria de Almería, con Ella y Rosanna vestidas a juego en plena fiesta. Muchos seguidores ya recriminaron a la modelo el vestir con tacones a la niña, y sobre todo el hecho de que ambas vistieran a juego (cuando Rosanna no es la madre de Ella). Zanetti explicó desde su cuenta de Instagram que "cada quien interpreta lo que quiere, no lo que es". "Es mi tercer año yendo a la feria con Ella y desde entonces me había pedido un vestido igual al mío, esta vez fue posible y la chiquitica estaba súper feliz".

Zanetti y Ella | Instagram



El caso llegó a mayores cuando la imagen molestó a la propia Tablada, que hasta ese momento nunca había tenido ninguna polémica con la nueva pareja de su ex, salió a la palestra. Tablada declaró desde su firma de moda, ETNA, en redes sociales, que "¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre".

La respuesta de Tablada | Instagram



Zanetti respondió en tono conciliador, dejando entrever que quizá no fue la propia Elena la que contestó personalmente a través de la cuenta corporativa, ayudando de paso a cerrar el asunto. "No tendría por qué responder, pero lo hago para que no se malinterprete ni se especule, en mi teléfono NO tengo mensajes de este tipo por parte de ninguno de sus padres. No sé quién maneja esta cuenta, pero quien conoce a la chiquitica sabe que siempre pide y quiere lo de las mayores, el vestido igual, los tacones, hasta fue insistente en la rayita del ojo igual y para mí es un agrado complacerla en todo lo que sea adecuado y coherente para su edad", remató la venezolana.