A Terelu Campos no le hace nada de gracia que su hija se junte con Oriana Marzoli, nueva concursante confirmada de Gran Hermano VIP, cuyo pasado televisivo podríamos considerar como polémico.

Oriana es muy amiga de Alejandra Rubio, la muy mediática hija de 18 años de Terelu. El jueves la madre y la hija coincidieron en el plató de Sálvame, y naturalmente hubo enfrentamiento entre ambas mujeres.

Tanto es así, que Oriana, que en principio acudió a Sálvame para extenderse sobre su nueva condición de "gran hermana", no dudó en proferir una nada velada amenaza a Terelu que puso de muy mal humor a la hija de María Teresa Campos.

Terelu había dicho -supuestamente- que la joven era una "malajunta" -palabra de ella Oriana- para Alejandra, y ahí llegó el primera zasca de ella: "Yo no voy a entrar en si eres mala madre o no". Una frase que luego le recordarían los demás colaboradores y quedará sellada para la historia de enemistad de ambas mujeres.

La colaboradora se quedó helada, mirando al director del espacio para tratar de frenar la salida de carril de Oriana. "Alberto, de mi hija no. Cojo la puerta y me la piro, vampiro", dijo a la organización.

Oriana, por su parte, se molestó también por el supuesto favoritismo de la organización hacia Terelu, que podría decidir temas y ella no: "Tú sí, yo no; aclarado", dijo en tono irónico.

"Yo le aconsejo muy bien y no tengo ningún problema con la noche ni nada", se disculpó Terelu, asegurándose así de aclarar su condición de madre tolerante. "A mi me traen aquí que entro a Gran Hermano no por Terelu Campos, que a mi no me da nada", dijo una airada Oriana.

La frase de la nueva concursante quedó grabada en los demás colaboradores. "Oriana, tienes que aprender a diferenciar cuando hablas con una persona o con otra", le dijo Chelo García Cortés. Kiko Hernández también reprendió a la joven, lo que no sirvió para callar a la venezolana, que efectivamente llega pidiendo guerra. "Demuestras que no tienes educación", remató Kiko, en ese momento ejerciendo labores de presentador, mientras Oriana se marchaba del plató.