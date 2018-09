Andy y Lucas se enfadan con la madre de Gabriel Cruz: "Este país se está volviendo loco"

Lucas González, miembro del dúo musical Andy y Lucas, ha respondido "muy enfadado" a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, después de que esta criticase el uso de la imagen de su hijo durante un concierto.

Todo empezó cuando los cantantes mostraron una camiseta durante una actuación en la que aparecían las caras de varios niños asesinados en los últimos años y con un lema impreso: "justicia ya". Uno de los rostros de la camiseta era el de Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado en Níjar (Almería), algo que no gustó en absoluto a sus padres.

En un comunicado remitido por la madre del pequeño a los medios, Patricia denuncia que se han "traspasado los límites" al utilizar una fotografía de su hijo en un concierto y lamenta que se "haya pasado por alto" el "derecho que tenemos como padres a estar informados y poder decidir sobre este tipo de cuestiones".

Patricia lamentaba también que se haya utilizado "recientemente la imagen de Gabriel junto a un eslogan político". "Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hace más que aumentar nuestro dolor", señalaba la madre de Gabriel, que también señalaba que, "si se habla precisamente de justicia, lo que no es justo es que su foto esté usándose como reclamo de ésta, sin hacerle justicia ni a él ni a su familia".

Lucas (de Andy y Lucas) ha respondido "sorprendido" y "muy enfadado" a Patricia a través de un vídeo publicado en Twitter. Ha rechazado que él o su compañero pretendieran obtener algún tipo de rendimiento para su fama con este acto: "Somos populares desde hace 16 años, no nos aprovechamos de la causa", subraya y ha manifestado que lo único que pretendían era "que la causa no muriera" y "ayudar para que esos hijos de puta que asesinan a niños no se salgan con la suya".

"¡Yo también soy padre y si a mi hijo le pasa lo que le ha pasado al suyo, Dios no quiera, que todos los grupos de España saquen una camiseta con la imagen de mi hijo para que se haga justicia!", prosigue muy malhumorado en su réplica.

El vídeo, que aparece acompañado del texto "reitero, el mundo al revés", González denuncia además que "este país se está volviendo loco, loco, pero luego pedimos firmas y nos echamos fotos con los políticos", ha recriminado a Patricia.