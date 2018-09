Andy y Lucas zanjan la polémica con la madre del pequeño Gabriel

Andy y Lucas han reaparecido en concierto tras la polémica surgida con Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel. El dúo gaditano ha dado un nuevo concierto en las fiestas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde han querido zanjar de una vez por todas el asunto.

Así lo ha expresado Lucas González, el cual ha querido explicar nuevamente lo ocurrido y pedir disculpas públicamente a Patricia: "Le pido totalmente mi más sinceras disculpas. Primero porque nosotros teníamos que haber pedido permiso, lo que pasa es que nosotros somos todo corazón y pensamos que no iba a molestar ese gesto. Queríamos ser un altavoz para que esa causa no muriera, pero aun así, le pido perdón por lo grosero que fui ayer".

Con estas palabras, Lucas González ha asegurado que será la última vez que se pronuncien respecto a este tema y que no harán ningún tipo de declaración más: "Queremos zanjar esto y pasar página. Después de aquí no vamos a hacer declaraciones a ningún medio, que nos han llamado muchos, no aguantamos insultos, críticas, el odio... Todos los seres humanos somos de un padre y una madre, a todo el mundo no les podemos gustar".

Sin embargo, el gaditano ha expresado su más sincera opinión sobre este tema, alegando que le hubiese gustado que Patricia se hubiese dirigido a ellos personalmente sin tener que hacer público un tema tan delicado y que supondría una repercusión mediática innecesaria: "Eso sí, no hubiera estado mal que se hubiese hecho por privado, ¿no creéis? Que a lo mejor ella nos hubiese llamado personalmente sin hacer un comunicado... Pero no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas, ya está".

Entre los aplausos de los asistentes que mostraban todo su apoyo a los cantantes, Lucas ha querido recordar que el dúo nunca se ha mostrado o se mostrará partidario de ningún partido político: "Decir que nosotros en ningún momento nos hemos declarado favorables a ningún partido político. A parte es que dice que el eslogan de Andy y Lucas está politizado... Eso no pega, Andy y Lucas y política no conjuga. Andy y Lucas, premio nobel, tampoco conjuga. Nosotros ni de derechas, ni de izquierdas, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo. Nosotros somos de causa y esa causa nos ha afectado, ya está".

Tras estas palabras, Lucas quiso concluir la polémica pidiendo nuevamente disculpas "a todas las personas que se hayan sentido ofendidas porque todos se pueden ofender". En este momento, el dúo continuó con el concierto zanjando así este complicado revuelo.