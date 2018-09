Aurah Ruiz provoca a Jesé antes de entrar en 'Gran Hermano'

Aurah Ruiz se convirtió la semana pasada en una de las nuevas concursantes de Gran Hermano VIP. La ex de Jesé Rodríguez está preparada para dar guerra, dada la conflictiva relación que mantiene con el futbolista (con demandas en los tribunales de por medio) y la situación con su hijo Nyan, enfermo desde su nacimiento.

De hecho, Aurah asegura que su ingreso en la casa de Guadalix se debe a la necesidad de conseguir ingresos para mantener a su hijo con Jesé, dado que el padre no cumple con sus obligaciones.

Jesé, que mantiene su pulso en los tribunales con su ex, de momento no se ha manifestado públicamente sobre el fichaje de Aurah Ruiz para Gran Hermano. Pero ella mantiene que su ex está dispuesto a boicotear sus planes: "Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso. Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo".

El stories de Aurah | Instagram

El mensaje concluye con una última pulla, dicendo a "Aladino" que ya no es su "Jasmín", dando a entender esa historia de amor finiquitada ahora de la peor manera posible.

Queda claro que la situación es tensa, al margen de la historia de desamor. Aurah ha decidido saltar a la palestra de Telecinco con dos condiciones: ser informada diariamente del estado de su hijo enfermo y abandonar el concurso sin sanción económica si algo ocurre con el pequeño, a lo que la organización ha accedido de manera excepcional.