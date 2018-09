La polémica entre Elena Tablada y Rosanna Zanetti no cesa. Durante los últimos días, la venezolana ha publicado numerosas fotografías junto a la pequeña Ella, cosa que no le ha gustado nada a su madre.

En esta ocasión y tras un gran revuelto, ha sido el propio David Bisbal el que ha querido pronunciarse públicamente ante este hecho. El cantante cree que en todo momento se está respetando la intimidad de la pequeña, añadiendo además que a él le gusta ver fotos de Javier Ungría, marido de Elena Tablada, con su hija Ella.

Rosana y la foto de la discrodia | Instagram

"A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tú en vuestros perfiles, (donde se cuida su intimidad). Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz", escribe David Bisbal en una imagen en la que aparece Ella junto a Javier publicada el 31 de julio, unos días antes de la polémica.

Por su parte, este conflicto no ha interferido en absoluto en la relación entre Rosanna y Bisbal, ya que el cantante defiende completamente a su pareja, mostrándole su apoyo más incondicional. Tanto es así que la modelo ha querido compartir una imagen de lo más romántica con su marido en mitad de la polémica y que David no ha dudado en comentar: "Mi vida. Siempre estás llena de amor". Un claro guiño por parte de Bisbal a este asunto que esperemos que se zanje lo antes posible por el bien de la pequeña.