Raquel Morillas se convirtió en unos rostros más populares de la ya lejana tercera edición de Gran Hermano. No obstante, desde que aquella edición acabó las cosas no han sido particularmente fáciles para la concursante, que ha permanecido casi siempre alejada de los platós.

El último revés llega en forma de un nuevo divorcio. Tras ocho años de relación y otros ocho meses de matrimonio, Raquel ha anunciado que se separa de su pareja, a quien la ex gran hermana consideró su gran amor. No se trata de la primera separación de Raquel que salta a los medios, ya que en su momento dijo adiós a su unión con Noemí Ungría.

El adiós no se debe al desgaste sino a la aparición de una tercera persona que ha revolucionado la vida de Raquel. "Ha influido una tercera persona que ha servido para darme cuenta de que mi vida no era una vida feliz, era una vida cómoda", explicó en el Deluxe de Telecinco.

Y es que, aunque todo comenzó muy bien, al iniciar la convivencia todo empezó a torcerse. "Vivimos momentos muy buenos, pero es cierto que cuando empezamos a vivir juntas hay cosas que cambian y que voy cargando. Me quejo, pero digo no pasa nada". Al final, casi hacían vida separada, lo que ciertamente influyó en el estado de la relación.

En realidad, su nueva pareja es una vieja amiga de hace una década con quien recuperó el contacto vía chat. "Empezamos a hablar cada vez más hasta que se me fue de las manos, y me hizo ver la vida que yo tenía: ir al médico sola, a comprar, a la playa... y me di cuenta de que vivía con una compañera de piso".

Se da la circunstancia de que Raquel acaba de superar sus graves problemas de ludopatía, que la llevaron a gastar hasta mil euros en una mañana jugando al póker virtual. Se abre, por lo tanto, una nueva etapa en la vida de la gran hermana, que asegura que si Telecinco la convocase para una edición de Supervivientes, ella no se negaría.