Ana Matamoros ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con su última decisión: pasar por el quirófano para quitarse pecho.

La influencer se opera este martes 4 de septiembre para acabar con los problemas de espalda que le provoca su prominente busto. Aunque una de las operaciones de cirugía estética más demandadas es el aumento de pecho, muchas celebrities han optado por reducir su tamaño. Es el caso de Dulceida, Soraya Arnelas o la actriz de Modern Family, Ariel Winter.

La decisión de la hija de Kiko Matamoros y Makoke se produce semanas antes de viajar a Milán, donde va a comenzar sus estudios de comunicación y moda. La joven ha contado mediante una serie de stories de Instagram esta importante elección. Anita ha confesado que estaba muy nerviosa, no tanto por entrar en quirófano sino por hacerlo público. La joven influencer cumplió la mayoría de edad a finales del pasado julio y ha explicado que es muy consciente de que se somete a la operación estética en una edad muy temprana: "Me dijeron que hasta los 21 no lo podía hacer".

Sin embargo, los médicos de la Clínica Bruselas de Madrid le dieron el visto bueno y ha asegurado a sus followers que prefiere dar el paso ahora y quitárselo de encima cuanto antes: "El pecho que tengo ahora me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho porque al final es incómodo y estudiando me duele mucho la espalda", ha comentado la hija del colaborador de Sálvame.

La joven terminó su comunicado explicando lo poco que le importan las críticas y comentarios negativos que pueda recibir, pues la decisión que ha tomado es por su salud y sus dolores: "Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. Sé que soy joven, pero bueno. Al final es más por salud que por estética", concluye Anita.