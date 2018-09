Penélope Cruz se despacha de nuevo contra medios españoles: "Tengo derecho a protestar"

Penélope Cruz acudió a El Hormiguero de Pablo Motos para presentar su nueva película junto a su marido, el actor Javier Bardem.

La cadena de Atresmedia comenzó la temporada con la actriz de Alcobendas, y lo hizo con una gran cuota de share, situándose como el programa más visto de la televisión con más de 2,4 millones de espectadores (15,5% de cuota).

Luciendo un vestido blazer ajustado en negro –una de las tendencias de esta temporada– y melena alborotada, Penélope Cruz llegó con dos propósitos muy claros, uno promocionar su película Todos lo saben, y otro ayudar a su fundación Uno entre Cien Mil para luchar contra la leucemia infantil.

Pero Penélope también quiso incidir en el daño que le ha supuesto que la prensa española haya sido tan crítica con ella y con Javier Bardem por no conceder aquí las mismas entrevistas promocionales y personales que han dado fuera de nuestras fronteras: "Poner de moda que no hago prensa en mi país es de las cosas que más daño me han hecho".

A tenor de las declaraciones de Penélope Cruz, ella sí que habla en España y tilda a los medios de poner de moda esta apreciación... La verdad es que son pocos los medios que pueden tener una amplia y distendida entrevista en todos los aspectos de su vida.

"Entiendo que puedan decir que soy antipática o cualquier otra crítica, porque me expongo a ello al trabajar para el público, pero eso es una cosa y otra bien diferente son los rumores falsos", explicaba la mujer de Javier Bardem, refiriéndose a una entrevista falsa en clave de humor publicada por La Razón, diario también integrado en el mismo grupo que emite por televisión El Hormiguero. "Necesitamos la verdad y que los medios que leamos sean fiables", dijo al respecto.

Aun así, se siente una privilegiada: "Es un gran éxito poder vivir de algo que te llena... es verdad que luego tienes que aprender a lidiar con esa parte ruidosa" y se reserva, eso sí, el derecho al pataleo: "Todos tenemos derecho a protestar".