Belén Esteban desvela a quién no invitará a su multitudinaria boda

Sábado 22 de junio de 2019. Esa es la fecha de la boda de Belén Esteban con su novio Miguel, y sin duda la fecha la más importante para la prensa rosa del año que viene. Emocionadísima, Belén ha protagonizado su "Belenazo" más esperado en la revista Lecturas, donde ocupa la totalidad de la portada con una sonrisa en el rostro.

La pareja se conoció en 2013 y desde entonces, y pese una posible infidelidad, ha permanecido unida contra viento y marea. Miguel Marcos ha estado junto a Belén en su reciente odisea judicial contra Toño Sanchís, ganada por la colaboradora de Sálvame. Una larga polémica que ha amargado la vida de Belén durante muchos meses pero que ahora, afortunadamente, está ganada.

Como manda la tradición, fue Miguel quien pidió la mano de su futura esposa, con anillo y regalo. Ella, naturalmente, dijo sí. Y no será una boda minimalista, precisamente: Belén asegura que asistirán todos sus amigos y familiares. Ella asegura, no obstante, que intentará que la boda sea "sencilla".

El lugar será la finca La Vega del Henares, que está libre para esa fecha veraniega y con buen tiempo que ambos buscaban. "Fuimos a verla con Raúl Prieto (uno de los directores de Sálvame) que será mi padrino, y mi amigo Joaquín Torres. Nos gustó tanto que no hemos visto más". La luna de miel aún no la han pensado.

No obstante, Miguel se quería casar por la iglesia, cosa que no va a ser posible al no tener Belén la nulidad. "Mis abogados se pusieron en contacto con una abogada que lleva estos temas y fue ella la que me comunicó que en mi diócesis de Alcalá de Henares tardan un año y medio. Eso al pobre le fastidió un poco". De modo que el enlace será por lo civil.

No han contratado a nadie para que ayude a organizar el evento, ellos han elegido todo. Y aún no quiere hablar de su vestido, para que sea una sorpresa "para todo el mundo menos para mis amigas más íntimas". Será "un poco clásico" y fundamentalmente "sencillo". "He hablado con algún diseñador pero voy a mantener el nombre en secreto, no lo desvelaré aunque me pongan el suero de la verdad" (no será –asegura– su querida Ágatha Ruiz de la Prada). Aún no está claro si llevará dos vestidos, uno para el enlace y otro para el convite, aunque esa es su intención. Y, además, Belén quiere "un peinado en la ceremonia, pero luego me quiero hacer otro".

Respecto a los invitados, la lista aún no está cerrada, pero ya van por las 300 personas y aumentando. "No irán todos mis compañeros de la tele, pero aún no hemos cerrado la lista. De los míos, a los que quiero muchísimo, sí, claro: Mila, Kiko Hernández, María Patiño, Gema López, Antonio Rossi, Chelo, Carlota, Jorge, Lydia, Paz Padilla...". Una lista muy parecida a la fiesta que organizó en mayo. No invitará a la boda a María Lapiedra... aunque sí a Gustavo González. Y atención: "No invitaré a nadie de Ambiciones, no tengo relación con ellos".