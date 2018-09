Laura Matamoros ha sido una de las invitadas a la presentación del nuevo modelo de Jaguar, el eléctrico I-PACE, en Ámsterdam, donde la cantante Dua Lipa ha creado una pista musical exclusiva que cada fan puede modificar a su estilo a través del software.

La hija de Kiko Matamoros, durante el encuentro con la prensa, afirmó que la separación de su padre y su mujer Makoke era un hecho. "Están separados, ella vive en Madrid, mientras que mi padre tiene otros proyectos laborales y está viajando continuamente a Málaga. Esta separación no es agradable para nadie, y lo paso mal por lo que pueda afectar a mi padre. Lo cierto es que no me lo esperaba".

Respecto a la participación de Makoke en el próximo Gran Hermano, del que Laura es comentarista, dijo que va a ser lo más objetiva posible. "Lo que haré será tratarla como a una concursante más. Diré lo que haga bien e igualmente lo que haga mal". Darek, el que fuera novio de Ana Obregón, también va a ser uno de los concursantes del reallity, y al preguntarle si piensa que pueda surgir algo entre el polaco y la mujer de su padre, comentó que no lo creía. "Darek tiene pareja, aunque dentro de la casa puede pasar cualquier cosa pienso que no es el tipo de hombre que le pueda gustar".

Laura y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Cuando se le preguntó por su madre, Marian Flores, hermana de Mar, dijo que no había hecho comentario alguno sobre la separación de su ex marido. "Mi madre, como es lógico, se mantiene al margen porque no le atañe este asunto". Laura comentó que esta ruptura no ha sido la primera, y que desconoce sí será la definitiva." Mi padre está viviendo un momento delicado de su vida, y cuando esto se estabilice, es posible que le venga el bajón. Su separación no ha sido por nosotros, ellos son mayores y saben lo que hacen, yo creo que hay otras circunstancias, por las que se han separado. Y de los problemas de dinero no voy a hablar eso es un tema muy delicado e íntimo".

De su hermana Ana, la hija de su padre y Makoke, comentó que era la que peor lo está llevando al vivir con ellos. "Es fuerte y consciente de la situación, y estoy segura de que saldrá adelante; son sus padres y eso es muy duro para ella. Se va a estudiar a Milán, y eso le va a venir muy bien, al no vivir con ellos. Nuestra relación es buena, pero diferente a la que yo tenía con mi hermano Diego, que en estos momentos estamos en stand by. He decidido cortar por lo sano. No quiero darle más importancia de la que tiene y habrá que esperar".

Laura mantiene una relación de años con Benji Aparicio, y hace cuatro meses que nació su primer hijo, Matías. "Estamos muy bien y felices con el niño, queremos tener más dentro de un tiempo, no queremos quedarnos solo con uno. Ahora vamos a abrir un restante en el Barrio de Salamanca en Madrid, concretamente en la calle Jorge Juan, va a ser de cocina oriental. De momento no creo que haya boda, yo se lo he peguntado, pero no tengo respuesta todavía, (risas). "Tengo 25 años y soy consciente que he sido madre joven, por decisión propia he vivido muy deprisa. Ahora soy más cauta, y sobre todo delante de una cámara. Tengo cosas en común con mi tía Mar, con la que me llevo muy bien, al igual que con otras tías, pero es lo que son, tías, no amigas".