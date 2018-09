El susto de Concha Velasco con su hijo: "Casi se nos va al otro mundo"

A punto de estrenar la tercera temporada de Las Chicas del Cable para Netflix y preparándose para subirse a las tablas del teatro La Latina con El Funeral -una comedia escrita y dirigida por su hijo- Concha Velasco no faltó a la presentación de la cartelera del citado teatro. "Mis hijos se han criado en los camerinos y no ha habido ningún problema. Pero al nieto no le puedo ver tanto, sus padres no me dejan, y ahora hay un problema que no había cuando mis hijos eran pequeños, y es que todo el mundo quiere retratarles. No me dejan que lo retratéis y por tanto, no me lo dejan", confesó Concha, tal y como recoge Europa Press.

Sobre trabajar con su hijo Paco Martínez, declaró: "Es muy pesado. Lo único que le diferencia de los demás directores con los que he trabajado es que me llama 'madre'. Es un gran director y sino lo hiciera bien yo no permitiría que me dirigiera. A mí me exige más que a los demás y como es el director, yo estoy a su servicio como estoy al servicio de todos", dijo sobre Paco, con el que trabaja desde que era un niño. "Trabajo con él desde que con 8 años mi madre le regaló una cámara. En todas las películas que hace Manuel ahí estoy yo. Acabamos de hacer un corto precioso sobre la osteoporosis. Yo con Manuel hago lo que sea, lo que me pida, porque tiene muchísimo talento".

Sin embargo, lo que más sorprendió de las declaraciones de Concha fue su confesión sobre el último susto que ha vivido la familia "Yo cuando duermo con mi nieto veo a Dios. Que por cierto, esta noche tengo que dormir con él porque han operado a mi hijo Paco. Ha estado muy grave. Hace una semana casi se nos va al otro mundo, a él no le gusta que lo cuente, pero ha estado malo y esta noche yo dormiré con él porque mañana empieza el cole".

Aunque no desveló cuál es el problema de salud, aseguró que "tiene que estar en reposo absoluto durante un mes, aunque ya se encuentra en casa". La actriz no desveló nada más al respecto, ya que a pesar de su confesión, sus hijos prefieren que no se hable de su vida privada.