"Kiko Matamoros no ha respetado en absoluto a Makoke en el último año"

Kiko Matamoros y Makoke han evitado hablar claro de su sorprendente ruptura desde que salió a la luz la noticia. Es muy probable que la exmodelo no se pronuncie hasta que no entre en la casa de Guadalix como concursante de Gran Hermano VIP, que se estrenará en Telecinco este mes. Así que, mientras tanto, los colaboradores de Sálvame dan algunas pistas de lo que podría haber pasado en casa de los Matamoros.

"Me atrevo a afirmar que Makoke es más víctima de lo que yo pensaba. Kiko Matamoros está provocando situaciones absolutamente lamentables donde no se cuida en nada y con la intención de hacer daño a su familia. He tomado conciencia de que la imagen que tengo de Makoke está provocada directamente por Kiko. La imagen que tienen los hijos de Kiko de Makoke es culpa de él", comenzó diciendo María Patiño en el programa para sorpresa de todos.

"En el último año, Kiko no ha estado a la altura de las circunstancias y sido muy cínico cuando ha contado lo que ha contado de su separación. Lo único que ha contado de verdad es que él es el culpable (...) Cuando digo que no se cuida no hablo de temas de salud, hablo de imagen pública. No ha respetado en absoluto a Makoke este último año". Y es que, según Terelu Campos y en boca de Patiño, "en el último año de relación, Makoke era un mueble de su casa".

Según la colaboradora, si Makoke cuenta en GH VIP todas las situaciones que ha vivido con su marido, nos vamos a quedar boquiabiertos. "Es una separación real que Matamoros lleva buscando mucho tiempo, pero la decisión la ha tenido que tomar ella porque él no tenía las narices de hacerlo". Además, Makoke ha dejado de seguir a Kiko en Instagram, una red social en la que publicaban fotos juntos y en familia.