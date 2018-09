Sara Carbonero ha hecho una visita relámpago a Madrid para presentar una iniciativa audiovisual para niños, patrocinada por Polaroid, y al frente de la cual está la doctora Barraquer, que viaja a países subdesarrollados para operar a niños con problemas en la vista, aparte de donar mucho dinero a esta causa.

"Me gustó mucho cuando me pidieron participar en este evento, sobre todo coincidiendo con la vuelta al cole, y así concienciar a los padres para que lleven a sus hijos a hacerse revisiones y así evitar enfermedades visuales. Yo tengo seis dioptrías y soy miope, llevo lentillas para salir, y en casa siempre con gafas. A mi hijo Martin le he llevado a revisión por sí lo hubiera podido heredar de mí, pero afortunadamente al día de hoy no", explicó.

Sara, según contó, viaja a Madrid casi todas las semanas desde Oporto, donde vive con su familia desde hace cuatro años cuando a su marido Iker Casillas le ficharon en el club de futbol luso. "Estamos muy bien, mi hijo mayor ya habla perfectamente el portugués, es impresionante la facilidad que pueden tener los niños para aprender un idioma. En Oporto estamos muy bien, muy tranquilos y muy cerca de España, viajamos mucho a nuestros pueblos para ver a la familia, más que a Madrid. Hacemos una vida en torno a los peques, yo viajo casi todas las semanas. Allí tenemos buenos amigos, además tengo varios proyectos aparte de lo del libro. En Oporto faltan muchas cosas por hacer", declaró.

No les importaría aumentar la familia. "No lo descartamos y sí es así, tampoco queremos que pase mucho tiempo para que no haya mucha diferencia de edad entre ellos. Mis hijos son muy futboleros, cada día más, juegan mucho entre ellos, son unos niños muy sanos y felices, como debe ser".

Sara no olvida su etapa televisiva, y continúa en excedencia hasta dentro de un año. "Echo de menos el ritmo de la redacción, al igual que el jamón y a los amigos". Le gusta cuidarse, hace ejercicio y reconoce que no está gorda porque tiene la misma talla de siempre, pero tiene que endurecer porque está blandita. También quiso dejar muy claro que nunca se ha pinchado nada y menos los labios.