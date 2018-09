La solista de The Cranberries, Dolores O'Riordan, apareció muerta el 15 de enero de este año en extrañas circunstancias. Ahora BBC News, acorde a la investigación, desvela la causa de la muerte de la joven cantante.

O'Riordan murió ahogándose en la bañera a causa de una intoxicación etílica, y fue encontrada en la bañera de su habitación en el hotel Park Lane Hilton. El forense ha declarado que no había heridas ni evidencias de daño a sí misma, determinando la muerte como "un accidente" a causa de la "intoxicación etílica".

Este mismo año la banda confirmaba que publicarían un álbum para celebrar el 25º aniversario de su primer disco 'Everybody else is doing it so why can't we'. Un proyecto que se canceló tras la muerte de la vocal, pero la intención es retomarlo para conmemorar la prematura muerte de Dolores, que falleció a la temprana edad de 46 años.