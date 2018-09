Jordi González destapa un 'affaire' del pasado entre Julio Iglesias y Pilar Eyre

De sobra es conocida la faceta seductora de Julio Iglesias.Mujeres de todo el mundo han suspirado por el cantante durante años y sus conquistas en nuestro país no han sido pocas. El pasado miércoles, Jordi González desveló delante de las cámaras de su programa Hechos reales una de las más desconocidas: Pilar Eyre.

Durante una conexión en directo, el presentador puso en apuros a la periodista, acostumbrada a destapar algunos de los secretos mejor guardados de los demás. "Voy a poner en juego nuestra amistad, Pilar, pero a mí me gustaría esta noche preguntarte por una cosa que pasó –o no pasó– hace tiempo en Ibiza. Pilar Eyre y Julio Iglesias tuvieron un affaire", dijo González sorprendiendo a sus colaboradores y sacando los colores a Eyre. "Julio Iglesias quiso llevarte a la campiña una noche en Ibiza y había estrellas y luna llena, o algo así, ¿no?".

La escritora se sonrojó y no negó lo que ocurrió aquella noche, aunque quiso explicarlo. "Sacarme esto que pasó hace 150 años....", dijo divertida. "Le fui a hacer una entrevista, me cautivó, me sedujo con su labia, me puso su último disco, se quitó la camiseta delante de mí y me la regaló. Aunque yo creo que intenta ligar con todas las mujeres que le rodean". "¡Me has dejado descolocada!", reprochó Pilar al conductor del programa, que siguió bromeando con su amiga: "Me parece bonito, ya que estamos perfilando al personaje. Si eres guapa y sexy, ¡qué le vamos a hacer!".

A pesar de todo, Eyre recordó que esa labia del cantante gustaba mucho a las mujeres, pero no tanto a sus parejas, que tenían que vivir con sus infidelidades. "Julio estuvo mucho tiempo explicando que él no podía salir a cantar si antes no hacía el amor. Creo que no le ha sido fiel a ninguna de sus mujeres, incluida Miranda. Todas las mujeres que ha tenido después de Isabel Preysler sabían lo que había y todas han aceptado esta característica donjuanesca de Julio".