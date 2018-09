Poty, sobre su ruptura con Bustamante: "Me dan ganas hasta de llorar"

David Bustamante y Poty Castillo se conocieron en Operación Triunfo y comenzaron una bonita amistad, pero cuando el cantante se divorció de Paula Echevarría, decidió romper también con algunas personas de su pasado. Este verano, Bustamante dejó de seguir al coreógrafo en Instagram sin previo aviso, algo que le sorprendió.

Esta semana, la revista Diez Minutos publica en sus páginas una breve pero intensa entrevista con Poty, al que han acusado de traidor por haber fomentado de alguna manera la relación entre Paula y el futbolista Miguel Torres. Poty asegura que los insultos han sido constantes y no aguanta más. "Lo he puesto en manos de la Guardia Civil. No estoy dispuesto a seguir con estos vapuelos", asegura.

Poty está muy triste, pero también muy enfadado. "Para mí, David sigue siendo un amigo, sigo teniéndole el mismo cariño, la misma admiración como artista y no tengo nada malo que decir de él. (...) Me dan ganas hasta de llorar. He leído que me tachan de "celestino" y no hay ni una sola foto (de él con Paula y Miguel). Por respeto a David me he mantenido al margen durante siete meses, no sé quién ha malmetido", confesó. El cantante ha evitado pronunciarse al respecto y de momento, no parece tener solución.