Youtube retira un vídeo con insultos graves a Dulceida y Laura Escanes

Fausto Climent, más conocido en la esfera de internet como FortFast WTF, tiene más de 1 millón de suscriptores y lleva años publicando vídeos de Youtube con el mismo tipo contenido. El youtuber granadino se mezcla con jóvenes españoles para hacerles preguntas sobre temas de actualidad dejando en evidencia, en muchas ocasiones, la falta de cultura general entre los adolescentes. El escenario suelen ser botellones, y con alcohol de por medio, el resultado es un contenido de humor para sus seguidores.

Sin embargo, su último vídeo no le ha hecho gracia a todos. Climent se fue micrófono en mano a preguntarle a varios jóvenes su opinión sobre otros influencers españoles. El resultado lo colgó en Youtube, pero la plataforma lo retiró después de las denuncias masivas por parte de algunos fans, sobre todo los de Dulceida. La catalana, una de las grandes estrellas de internet, publicó un texto lamentando lo ocurrido. "Creo que todas hemos vivido situaciones así. Vídeos como este (que, repito, me ha dado asco y vergüenza) solo fomentan este tipo de comportamientos en los que no se respeta a las mujeres. Si al describir a una mujer solo se te ocurren insultos y comentarios sexuales, háztelo mirar", comentó.

Los jóvenes del vídeo, en un estado entre ebrios y exaltados, le dedican improperios como "guarra", "cerda" o "hija de puta". Pero no solo a ella, Laura Escanes también recibe insultos del mismo tipo y otros que hacer referencia a Risto Mejide. Aunque FortFast pidió perdón y Youtube retiró las imágenes, lo volvió a colgar en Twitter para defenderse de los que le llaman "machista". "Os dejo el motivo por el que tengo un vídeo menos y mi primer strike en YouTube. Aquí, el peligroso bolchevique Fausto Climent realiza una grandilocuente apología al machismo".

Os dejo el motivo por el que tengo un vídeo menos y mi primer strike en YouTube. Aquí, el peligroso bolchevique Fausto Climent realiza una grandilocuente apología al machismo. pic.twitter.com/HlW7gZCVpx — Fausto Climent (@SrFortfast) September 6, 2018

"Por haber hablado de personas concretas, personas que aglutinan tantísimos seguidores y cariño, he arrancado una maquinaria de amor y defensa. Esto no pasó en el vídeo de 'Cultura de la violación', 'Machismo y juventud', 'Feminismo y juventud', 'Día internacional de la mujer' y otras muchas piezas que muestran exactamente lo mismo que el vídeo en cuestión prescindiendo de la personificación del retrato", escribió en un comunicado.