Ana Rosa Quintana: "Este no ha sido el mejor verano de mi vida"

La periodista Ana Rosa Quintana ha regresado el lunes 10 de septiembre a sus labores habituales en El Programa de AR, en Telecinco. Lo ha hecho tras un verano complicado marcado por la detención y la posterior puesta en libertad sin medidas cautelares de su marido, el empresario Juan Muñoz.

Ana Rosa ha querido dedicar unas palabras en el primer programa de esta temporada acerca del tema, subrayando que su marido "volvió a casa sin medida cautelar" alguna, reconociendo que esto fue un "mensaje muy tranquilizador" al respecto.

No obstante, dice haber vivido "momentos de incertidumbre y preocupación", reconociendo que "este no ha sido el mejor verano" de su vida. Tampoco el peor, dijo, ya que su madre falleció en la misma estación, y ese sí que fue un golpe personal duradero.

La situación descrita por Ana Rosa es la siguiente: "Hace diez años un hermano de Juan tenía un pleito con Hacienda", del que su marido no formaba parte. "Pero su familia intentaba ayudarle a resolverlo". Ahora, "las cosas van solucionándose" y todos los implicados han reconocido ante el juez que nadie les ha extorsionado. "Están colaborando con la Justicia para que el caso se cierre lo antes posible y que los abogados clarifiquen el caso".

No obstante, "ustedes tienen que comprender que yo no soy la persona mas adecuada para informar de un tema que afecta a mi familia. Yo no soy capaz de tratar esto de manera objetiva. El programa informará de lo que exija la actualidad", dijo con honestidad.

Ana Rosa finalizó con un mensaje de agradecimiento al programa, al equipo y a la cadena por sentirse "muy, muy arropada. Ahora a trabajar, como siempre".