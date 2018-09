Jorge Javier Vázquez ha regresado de sus vacaciones veraniegas, un descanso largo que ha permitido al presentador reflexionar sobre este tempestuoso año en lo personal y profesional.

Jorge Javier se sentó en el Sábado Deluxe pero no para conducir el programa, sino como entrevistado, para descubrir sus pensamientos ante la audiencia antes de su inminente regreso. Un cambio de roles con su compañera María Patiño en la que el barcelonés confesó su secreto más doloroso. Entre ellos uno que ya se apuntaba en algunas de las reflexiones que fue publicando en redes sociales o en su espacio semanal en Lecturas a lo largo del verano: Jorge Javier echa de menos a Paco, su ex.

El actor y presentador quiso, en primer lugar, negar la mayor de lo publicado en algunas revistas y diarios, que tacharon la última estación como "el peor verano" de la vida de Jorge Javier. Lo que sí ha estado es más melancólico de lo habitual tras la ruptura, pero nada más que eso.

Jorge Javier reconoció que lleva mucho tiempo sin hablar con Paco. Solo han intercambiado un correo en mucho tiempo, y no ha conseguido cerrar esa larga etapa amorosa con su ex. Muchos recuerdos, muchas situaciones y muchos años juntos. "Me encantaba ir de vacaciones con él", aseguró el entrevistador en calidad de entrevistado.

En este primer verano de soltero de Jorge Javier en más de una década, confesó que sigue enamorado y que antes era feliz. No puede decir nada malo de Paco, una confesión pública que podría suponer un cambio en los acontecimientos, dado que ambos no habían hablado en mucho tiempo.

Por lo demás, a Jorge Javier le falta poco para reincorporarse no solo a Sálvame sino también a Gran Hermano VIP. Seguro que sus palabras en el Deluxe acaban teniendo resonancia en otros medios... ¿pero y en Paco?