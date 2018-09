La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar, Carmen Jara y Alaska para tratar todas las revelaciones vertidas el lunes en Sálvame en torno a la separación de Kiko Matamoros y Makoke.

Entre ellas, el contenido de una misteriosa llamada que solo escuchó la presentadora Paz Padilla y que, según sus propias palabras, es "motivo de separación".

Lo que circuló en la redacción fueron, en concreto, dos testimonios de dos personas cercanas a la pareja sobre algo que pasó el día 7 de agosto. Ese día Makoke recibió una llamada que le descubrió algo sobre su pareja, y decidió terminar con la relación de dos décadas de manera tajante. "Cuando se pueda contar todo lo que hay en estas llamadas vamos a entender muchas cosas", explicó Kike Calleja al respecto.

"Si ella no lo sabía y se lo ha ocultado, en una relación de 20 años lo mínimo que le pides a tu pareja es que no te oculte estas cosas, descubres un hombre que no conoces", dijo Padilla, que no reveló el contenido de esa llamada al público. Una revelación que se complementa con el tenso enfrentamiento de un "nervioso" Kiko Matamoros con el paparazzi Diego Arrabal.

Arrabal afirmó en antena que se llegaron a pagar 40 millones de las antiguas pesetas para paralizar la publicación de unas fotos muy comprometidas de Makoke. Pocos minutos después, Kiko Matamoros llamó indignadísimo al teléfono de Hernández, que estaba en plató, para negarlo todo.

Tal y como explicó Beatriz Cortázar en esRadio, "Matamoros hablaba con Kiko Hernández por el móvil y con la audiencia a través del micrófono. Kiko pegaba el micro a la solapa y el sonido de la voz de Matamoros era limpio y puro. Y la trifulca que tuvieron uno por el móvil y el otro en directo... se dijeron de todo menos bonito".