Antonia Dell'Atte dinamita 'MasterChef': "Voy a denunciar a mis compañeros por acoso"

Exclusiva en ¡Hola! con fotos en las que descubrimos cómo ha celebrado finalmente Victoria Federica su 18 cumpleaños. Ni fiestón por todo lo alto, ni discoteca cerrada para sus amigos: la nieta de Campechano acudió el domingo a comer al palacio de la Zarzuela acompañada por su hermano Froilán y por su primo Juan Valentín, primogénito de los Urdangarín.

Añade ¡Hola! que la infanta Cristina y sus otros tres hijos también asistieron a la celebración, pero que no hay documento gráfico porque "lograron despistar a los fotógrafos". En la imagen vemos a la joven luciendo una melena larguísima y una minifalda cortísima.

Según ¡Hola!, los fastos continuaron por la noche: su padre la esperaba en la puerta del restaurante Ten con Ten con un regalo, dice la revista, "muy apropiado para entrar en la mayoría de edad: unos zapatos de Manolo Blahnik", los famosos Manolos. Tan apropiado como poco habitual para el resto de mortales.

En Diez Minutos leemos que la joven sigue enamorada de Gonzalo Caballero, el torero de 26 años al que sigue de plaza en plaza.

Antonia Dell'Atte dinamita MasterChef

Sorprendente exclusiva en Lecturas que echa por tierra el buenrrollismo que se nos ha vendido desde Masterchef en sus múltiples ediciones. La italiana Antonia Dell'Atte acusa a sus compañeros de haber hecho mobbing contra ella y amenaza con emprender acciones legales por acoso.

La ex de Alessandro Lequio habla de puñaladas por la espalda, dice que ha llorado más que en toda su vida ("¡Ni con la máquina de la verdad ni con mi exmarido!") e incluso sugiere "italianofobia": "Había un pacto entre ellos para eliminar a la más fuerte, y esa era yo".

Dell´Atte no tiene reparos a la hora de criticar a sus compañeros: "Santiago Segura es el peor de todos" y se estira la cara cuando habla de Carmen Lomana. "¿Diva de qué?", se pregunta. La mía es si está incumpliendo algún tipo de contrato con sus palabras.

El debut profesional de Leonor

La revista apuesta por una de las imágenes más entrañables de la semana: Leonor cogiendo en brazos a una niña pequeña durante su visita a Asturias. E incluye en el plano a su hermana Sofía, que iba de invitada, pero que en todo momento fue tratada con similar deferencia. Deberían empezar a separar sus funciones, cuanto antes asuma la infanta que no es la elegida, mejor.

Todas las revistas recogen la visita, pero ¡Hola! publica un amplio reportaje gráfico del momento, algo que se agradece, ya que la televisión pública nacional decidió no emitirlo. De este modo vemos que entre los visitantes estaba Jesús Ortiz, abuelo de las niñas, junto a su mujer, Ana Togores, o que la princesa y la infanta fueron agasajadas con una yegua a la que han bautizado como "Xana", el nombre de un hada.

En las fotos también vemos la agilidad de Letizia subiendo y bajando montañas.

Investigación del incidente de Pantoja

¡Hola! recoge el comunicado emitido por Isabel Pantoja a través de su abogada, Cynthia Ruiz, aclarando los sucesos ocurridos en un centro comercial de Ikea el pasado 24 de agosto.

Se dijo que la cantante había arrojado un carro contra un fotógrafo que la perseguía, y en el texto leemos la versión de la artista. Pantoja ha presentado una denuncia por acoso que será investigada por el Juzgado de Instrucción de Sevilla. Niega cualquier tipo de violencia, y señala que sus únicas palabras fueron "me estáis amargando la vida".

La abogada de la Pantoja añade que su representada "vive angustiada por el constante acoso de los paparazzi, y que este hostigamiento le provoca un estado de ansiedad que le impide salir de su casa".

Bustamante, exclusiva coral pagada por Jaguar

David Bustamante ha viajado a Ámsterdam para presentar las novedades de la marca automovilística y ha concedido declaraciones que recogen todas las revistas de los miércoles.

En todas ellas encontramos una única entrevista en la que podemos leer entre líneas cierto resquemor hacia su ex. A la pregunta de por qué dejó Paula Echevarría la puerta abierta a la reconciliación, Bustamante responde: "Eso lo decía ella, yo he callado". El artista también hace referencia a la casa que tiene y en la que viven su hija y su ex: "Se la deja mientras la necesiten".

Cóctel de noticias

Georgina Rodríguez, el culo 10. La novia de Cristiano Ronaldo luce retaguardia en las páginas de ¡Hola! y la revista recuerda que sólo hace nueve meses que dio a luz. Está a unas sentadillas de ser la mujer biónica.

Pilar Eyre se convierte en noticia. Cuenta en su columna en Lecturas que, efectivamente, vivió una noche de amor con Julio Iglesias… en la que no hicieron el amor.

Eva y Cayetano preparan el bautizo de su hijo. Diez Minutos explica que será en El Recreo de San Cayetano, la finca que los Rivera alquilan para este tipo de eventos en Ronda.

Luismi no renuncia a sus amigas. El novio de Ágatha Ruiz de la Prada aparece en la revista Corazón en el tendido de la plaza de toros de Valladolid acudiendo a una corrida. Llama la atención que no le acompaña la diseñadora, sino una atractiva morena con la que posa sonriente.