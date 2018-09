David Bustamante apadrinó en Ámsterdam el nuevo modelo de Jaguar eléctrico I-PACE, para el que la cantante Dua Lipa ha creado una pista musical en la que cada fan puede modificar a su estilo a través del software. El cantante, según comentó en el encuentro que tuvo con los medios, se siente muy feliz una vez que ha firmado el divorcio con la que fuera su mujer durante 13 años, la actriz Paula Echevarría, a la que desea lo mejor ya que es la madre de su hija.

"No ha habido ninguna tormenta como se ha dicho y, cuando no se dan noticias, se especula demasiado. Ha sido todo de manera natural, como tiene que ser las cosas". Bustamante no tuvo ningún problema en hablar de todo lo que se está especulando en su entorno, como el la ruptura con su amigo Poty. "Simplemente ha pasado que hay personas que en épocas de su vida, pueden estar todos los días juntos, y otras en las que no alternas como antes". No acaró si había habido enfado, pero sí admitió que le había dejado de seguir en las redes sociales. "Muchas veces dejo de hacerlo, porque no me gusta lo que ponen".

Respecto a su la que ya es su ex mujer, de su divorcio comentó que tardaron tanto tiempo, porque no lo tenían del todo claro. "Cuando decidí dejar la relación, lo tenía claro, pero no teníamos la necesidad de hacerlo oficial porque teníamos una buena relación. Yo decidí seguir mi vida porque se enfrió la relación. Y cuando ves que estás cómodo a con el camino que has tomado, es cuando se decide hacerlo oficial". David se mostró muy claro en todo momento, y de Miguel Torres habló con respeto. "Hicimos un videoclip, y tiene todos los ingredientes para que sea un plato muy morboso, pero a mí me da igual. Yo lo que quiero es que la madre de mi hija esté feliz con quien quiera, porque si no me hija no lo sería".

"¿Quién te dice a ti que yo no tenía una relación más discreta? Lo que ocurre es que yo necesito tiempo para tener las cosa claras. Llevo dos años probando y llevando mi vida. Paula y yo, queramos o no, vamos a ser familia toda la vida porque es la madre de mi hija. Hemos tenido una relación preciosa, y jamás voy a tener un problema". Bustamante explicó que se llevan muy bien y hay una "comunicación muy fluida, aunque no hablemos todos los días".

El cántabro se quejó de que durante este tiempo la prensa no le ha permitido rehacer su vida. "Espantáis a las que se puedan acercar a mí. Yana es una mujer maravillosa, pero no tengo relación con nadie. Estoy soltero. No tengo novia. Le tengo mucho cariño, porque he convivido con ella mucha horas durante estos dos meses. No hay por qué poner nombres tan pronto. Ella es una persona buena, y es muy buena amiga mía".

De su hija Daniela afirmó que es una niña feliz. "Nuestra separación la ha vivido bien, pero de eso ya ha pasado mucho tiempo, para ella es normal, porque tanto Paula como yo lo hemos hecho muy bien". Además, dijo, que si Paula decide darle otro hermano, no le molestaría porque le daría igual. Al preguntarle por Miguel, dijo que nunca había hablado con él, porque no es nada suyo.

Está lleno de proyectos profesionales. "Estoy grabando un disco, que es el mejor de mi carrera. A mi hija le gusta mucho. Tengo proyectos fuera de España. Y no me planteo irme a vivir a Miami, porque lo más importante lo tengo aquí", dijo refriéndose a su hija,

De momento no han vendido la casa familiar, ni lo piensa hacer a corto plazo. "Se la dejo hasta que lo necesiten. No tengo problemas de dinero. Ahora a vivo en un ático, que es de grande como el salón de mi chalet. No tengo servicio y se lo que es tener que ir a la compra. Hay veces que los artistas vivimos en nuestra burbuja, y hay que estar más en la realidad". David admite que la vida le ha cambiado, como es lógico: "Lo único malo de esta situación es que no veo a mi hija todos los días, y eso es lo que me duele. Todos queremos que el amor sea para toda la vida, pero cuando se acaba la pasión, la relación se termina. Nosotros no hacíamos vida de pareja desde hacía dos años. Así es más fácil todo".

No quiso hablar sobre la relación que mantenía Paula con su familia. "A mí no me gusta que se digan cosas negativas, ya sean verdad o mentira. Sí se llevaban mal, preguntárselo a ella o a mis padres". Lo importante de todo es que mi hija se sienta bien, y eso lo hemos logrado. ella quiere que no esté solo y que tenga pareja". Dice que también lo sería si se volviera a casar y tener hijos: "Me imagino que sí, porque mi experiencia de casado ha sido una maravilla". David, antes de despedirse, comentó que no recordaba la última vez que dio un beso de verdad.