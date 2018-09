Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre fueron los padrinos de la presentación del nuevo teléfono móvil Samsung Galaxy Watch. Los dos actores coincidieron en lo mucho se que quieren y la buena relación que hay entre ellos. Paula, en su comparecencia ante los medios, reconoció que la tormenta después de hacerse pública su separación de David Bustamente ya había pasado, y que en la actualidad ya estaba mucho más tranquila, sin tanta persecución de la prensa. "Ya está todo mucho más normal, he tenido hasta 12 coches a diario en la puerta de mi casa, y en cada uno podrían ir hasta 3 personas, de verdad era demasiado. La gente que me sigue no me va perder, no voy hacer carreras, es absurdo. Ahora sí disfruto mucho más de la relación, no solo por la prensa, sino porque todo se va tranquilizando. Siempre he dicho que el tiempo lo pone todo en su sitio", declaró.

De su nuevo amor, el futbolista Miguel Torres, comentó que lo tuvo muy claro. "Tengo mis ideas muy claras, vivo lo que yo vivo y siempre ha sido así. Con David fue igual. Juzgo lo que yo veo, no lo que me cuentan. Y la distancia la llevo muy bien, hay que dejar que todo vaya fluyendo de la manera más normal y no tener presión de nada", de esa manera lo explicó. No le gusta nada el fútbol, aunque reconoció que ahora sí va a al campo, pero por televisión es incapaz de ver un partido.

De matrimonio, cuando se le hizo esa pregunta, dijo que ni hablar. Lleva muy poco tiempo divorciada de David Bustamante, con el que aseguró que la relación es "estupenda". "No quedamos todos los días para tomar un café, es una relación civilizada, hablamos de lo que tenemos que hablar y nos ponemos de acuerdo en lo que nos tenemos que poner. Siempre lo vamos a hacer, nuestra hija es lo primero". Le gustaría mucho que David encontrase a alguien para compartir su vida. "Me acaban de decir que tiene a alguien, que hay unas fotos, pero no se más. Me da tranquilidad que él esté bien, porque eso es bueno para nuestra hija, ella quiere que los dos estemos bien. Yo estoy muy tranquila, y como he dicho antes las piezas van encajando a su debido tiempo".

No podía faltar la pregunta respecto a la amistad con Poty, el coreógrafo, gran amigo del matrimonio, y con el que Bustamente se ha distanciado de poco tiempo a esta parte. "Acabo de hablar con él, mi relación es buena. Ya somos todos muy mayores para tener que elegir entre unos y otros", dijo al respecto. La presente temporada , en lo que a trabajo respecta, comentó que se presentaba muy bien, Ha hecho una película que se llama Ola de crímenes, y ahora empieza otra, que es una comedia de Álvaro Fernández Armero, que lleva por título, Sí yo fuera rico. Del sueño americano tiene muy claro que a la aventura no se iría, diferente seria en participar en una película. Allí no me iría a vivir como lo ha hecho Miguel Ángel Silvestre, al que quiero mucho, yo aquí tengo una ataduras familiares, lo primero es Daniela ".

Carlos P. Gimeno y Paula Echevarría | Archivo

Por su parte, Miguel Ángel Silvestre comentó que su verano había sido en gran parte muy familiar, rodeado de los suyos en su Castellón natal, y también pasó unos días en Barcelona y Berlín. También está contento con a nivel profesional porque está a punto de firmar, para hacer una serie de televisión, pero al no estar cerrado del todo, no dar más detalles.

Según comentó, de su aventura americana no puede estar más satisfecho. "Hice un pequeño papel en Narcos, y un papel importante en la película La boda de mi mejor amigo, en la versión mejicana. A parte del spot que ha rodado con Jennifer López. "Es una gran profesional, y una mujer muy trabajadora, me llamó la atención lo guapa que es, cuando la vi en el rodaje del anuncio, a medida que me iba acercando a ella, la veía cada vez más guapa. De pequeño tenia posters de ella en mi habitación. "