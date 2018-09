Kiko Matamoros confiesa que le fue infiel a Makoke

A dos días de que Makoke entre en Gran Hermano VIP, Kiko Matamoros ha confesado lo que parecía un secreto a voces: le ha sido infiel a su mujer. Su matrimonio saltó por los aires cuando Makoke se enteró de que su marido le prestó dinero a sus espaldas a una mujer que lo estaba pasando mal. Cuando volvió a pedírselo, Kiko se negó, ya que esta mujer desconocida no le devolvió el primer préstamo. "Estuve hablando con ella una temporada, sin ningún componente sexual, solo me caía bien (...) Makoke se enfadó porque no entendió cómo le dejé dinero a una mujer a pesar de nuestros problemas económicos", explicó.

"A partir de ahí las cosas se disparan. Hubo una crisis y le empezaron a llegar rumores", aseguró. Fue entonces cuando María Patiño hizo la pregunta del millón, poniendo la existencia de una segunda mujer sobre la mesa: "¿En tu vida ha existido una tercera persona?", a lo que él contestó: "Se puede entender que ha habido una tercera persona. Ella es conocedora de esto, en ningún caso consentidora. Ahora que se ha enterado, se ha indignado con muchísima razón. Eso ha existido y Makoke conoce los términos en los que se ha producido y me parece razonable su reacción. Me duele, porque es la mujer de la que verdaderamente he estado enamorado durante 20 años".

Kiko confesó que ese affaire terminó hace tiempo y que era "un divertimento, un entretenimiento" para "llenar mi vida con algo" porque como contó, le gusta vivir al límite y "andar por el alambre". Matamoros aseguró que no tenía miedo a que su mujer le descubriera porque llevaba esa relación extramatrimonial de forma muy discreta. "Las posibilidades de que me vieran eran muy pequeñas porque fueron muy pocas veces".

Lydia Lozano conocía que en la vida de su compañero Kiko existía una tercera persona y, según él, acudió a la dirección de Sábado Deluxe para contarlo, algo que ella todavía niega. La periodista sabe quién es esa mujer aunque nunca se ha puesto en contacto con ella. Es más, Kiko está convencido de que jamás acudiría a un plató para contar su romance con él.