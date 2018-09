María Jesús Ruiz y Julio Ruz cancelan su boda

María Jesús Ruiz se ha alejado de los platós durante este verano. Desde que volvió de Supervivientes, los problemas con su novio Julio Ruz no dejaron de crecer, sobre todo los rumores de infidelidad y testimonios de mujeres que aseguraban haber tenido algo con él. La pareja tenía pensado casarse este mes de septiembre, pero poco se sabe de sus planes de boda y no publican ninguna foto juntos en sus redes sociales desde finales del mes de julio.

¿Ha pasado algo entre ellos? La ex miss España ha confirmado a Jaleos que los preparativos del enlace se han parado. "Se ha aplazado la boda, sí. Ya no hay fecha. De momento, no habrá boda", explica con un tono algo triste, según el citado medio. Ruiz asegura que sigue teniendo una relación con el empresario, pero el retraso de la boda deja ver que entre ellos las cosas habrían cambiado.

A principios de junio, la modelo tuvo que aguantar durante una gala de Supervivientes la emisión de unas imágenes en las que varias mujeres contaban con pelos y señales sus encuentros con su pareja. Su reacción fue amable, aunque su cara no pudo esconder cierto gesto de preocupación. "Ver esto no es muy agradable, de hecho es horroroso, pero de mí se han dicho tantas mentiras y yo he sufrido tanto este tema, que tengo que ver 'muy mucho' las cosas como son. De su boca, de su mano, de su teléfono y de todas sus cosas...", explicó entonces.