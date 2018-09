Ana Rosa Quintana desveló el jueves un hecho del pasado que resulta, como poco, sorprendente. Con la serenidad que da el paso del tiempo, pues no parece un hecho reciente, la presentadora relató a Matías Prats Jr, su copresentador, cómo unos ladrones le robaron el coche nuevo nada más sacarlo del concesionario.

"Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo", lamentó Quintana en directo, para sorpresa de Prats. El tema era el alarmante aumento de robo de coches en España, un debate que sirvió a Ana Rosa para contar brevemente su experiencia.

"Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba", dijo, algo que Prats corroboró asegurando que tiene amigos a quienes les han robado el coche en época estival.