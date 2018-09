Estupefacción ante el "cambio radical" de Carmen Borrego

Máxima expectación por el cambio radical de imagen al que se han sometido Terelu Campos y Carmen Borrego. Telecinco emitió un programa especial de Las Campos presentado por Carlota Corredera en el que las hermanas más televisivas mostraron al mundo su nuevo aspecto después de someterse a operaciones de cirugía estética y sesiones de peluquería. Las dos pasaron alrededor de dos semanas sin mirarse en el espejo para verse por primera vez con nueva cara en el plató de televisión y que las cámaras captaran su reacción en directo.

Carmen decidió pasar por quirófano tras meditarlo durante varios días. "Es una mezcla de emoción y miedo. No sabéis lo que es estar 15 días sin mirarte al espejo, y lo que más temo es no reconocerme", dijo antes de mostrarse ante el público. El resultado de su lifting cervical, liposucción de papada, levantamiento de párpados y arreglo dental no dejó indiferente a nadie. Sus compañeros de cadena se quedaron impactados y la opinión general es que el cambio ha sido para bien: "¡Es otra!"; fue la reacción de Lydia Lozano, aunque aún todavía tiene que terminar un proceso de recuperación.

Parte de su papada ha desaparecido y el rostro está más terso, pero el cambio más grande es su dentadura colocada, con la que le cambia el gesto al sonreír. Sin embargo, los cambios no son tan espectaculares a simple vista, al menos a través de la pequeña pantalla. Sí es cierto que según su médico, el doctor de Benito, la cara todavía está hinchada y deberán pasar unos días hasta que se recupere por completo. "¡Es impresionante! Me reconozco, que es lo que yo quería, no quería perder mi esencia (...) Ya puedo sonreír", dijo Carmen cuando se miró por fin en el espejo.

Terelu manda un mensaje optimista

El cambio de Terelu es más discreto aunque cargado emoción. La hija mayor de María Teresa Campos recuerda a su versión de 2013, con el pelo corto y blanco decolorado, año en el que terminó de tomar la medicación contra el cáncer. "El pelo es una cosa tan superficial en la vida... lo sabemos quienes lo hemos perdido. Quiero transmitir a las mujeres que están padeciendo un cáncer de mama que piensen que hay vida, que se puede estar guapa, tener ilusiones y pelear por ellas. Eso es lo importante", dijo muy emocionada. Además, se ha puesto hilos tensores para rejuvenecer el rostro.