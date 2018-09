¿Quién es Paloma Zorrilla, el último azote de las Campos?

El programa especial de Las Campos dedicado a la transformación radical de Carmen Borrego y Terelu Campos tuvo otra protagonista inesperada: Paloma Zorrilla. Abogada de profesión, fue una de las tertulianas del programa junto a Mila Ximénez, Belén Esteban, Mario Vaquerizo, Diego Arrabal y Mayte Vadelomar, amiga íntima de la familia. Zorrilla fue la mala de la película y la única crítica con las hijas de María Teresa Campos, a las que acusó de hacerlo "todo por la pasta".

"Yo vendo lo que me da la gana, cuando me da la gana y donde me da la gana. ¿Lo tienes claro?", respondió Terelu. Zorrilla siguió metiendo el dedo en la llaga con el tema del dinero: "Hombre, si no lo pagas y encima lo cobras, pues normal que quieras hacerlo", a lo que la hija mayor de la veterana presentadora replicó: "Hay que tener en cuenta que no hemos cobrado ni un céntimo de euro más por este capítulo. Hemos cobrado exactamente lo mismo por este episodio que por el resto".

La abogada se mostró en contra de la cirugía estética durante todo el programa y se enfrentó a la mayoría de los presentes en el plató, pues todos reconocen haber pasado por quirófano. Su opinión sacó de quicio a Mario y Belén, que la acusaron de estar "infiltrada", es decir, de haberse sometido a microinyecciones para mejorar la apariencia de la piel del rostro y parecer más joven. "Yo hago gestos feos para que vean que yo no tengo bótox", se defendió.

Un rostro conocido en Telecinco

A pesar de que Paloma Zorrilla no es muy conocida por el público, ya ha participado en otros programas de la cadena. Fue una de las magistradas en De buena ley, un espacio de juicios emitido entre 2009 y 2014 en el que se representaba un juicio real y reciente que era escogido por un bufete de abogados como exponente de lo que suele juzgarse en España.

Zorrilla en 'De buena ley'

Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con un máster en Asesoría Fiscal por la misma Universidad. Ha ejercido como redactora de la Guía Jurídica de la Mujer, publicada por el Gobierno de Navarra en 1997 y fue finalista del Premio Jóvenes Juristas 2000, con una mención especial en conocimientos en Derecho de Empresa (Fundación Garrigues). Además, ha colaborado de forma habitual con distintos medios de comunicación entre los que destaca Telecinco (La Noria, Pásalo); ETB, 13 TV, Canal 6 Navarra y Telemadrid. La abogada también colaboró en el programa La Tribu de Javier Sardá (Telecinco).