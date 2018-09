La revelación que el miércoles se produjo en Sálvame de la mano de Kiko Matamoros, que contradiciendo sus primeras declaraciones acerca de su ruptura con Makoke afirmó que, por su parte, sí han existido "terceras personas", no ha sorprendido demasiado en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

Junto a Carmen Jara, Alaska y Daniel Carande, el programa de esRadio analizó las palabras de Kiko, que habló de terceras personas... pero también de un hecho que en realidad fue la gota que colmó el vaso de Makoke, lo que llevó a la ruptura inmediata, y que no fue el descubrimiento de una relación de la que era "conocedora pero no consentidora".

"Makoke supo que hay una mujer que me reclama una ayuda económica, yo se la presté en un momento, no me la devolvió", dijo Kiko en relación a la llamada telefónica que Paz Padilla escuchó en directo el pasado lunes, pero cuyo contenido escamoteó al público.

Una cuestión que abre muchas otras preguntas: ¿Es la misma mujer con la que mantuvo una relación, o bien es otra? ¿Cuál es el destino de ese dinero que Kiko prestó y del que Makoke desconocía su existencia?

"Si hay dinero ya no es solo sexo, es familia. Ese dinero lo estás gastando en alguien", apuntó Federico Jiménez Losantos sobre el posible destino de ese dinero con el que Kiko estaría sufragando algo.

En todo caso, lo que sí es un hecho es el descubrimiento de que, efectivamente y como se sospechaba, el final de la relación no fue fruto del desgaste amoroso y la convivencia, tal y como Kiko Matamoros explicó en un principio. "El desgaste es cierto que existe, el amor se desgasta y así es la vida. Pero cuando se rompe de verdad es que hay terceras personas", dijo tajante el director de Es la mañana de Federico.