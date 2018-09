Agatha Ruiz de la Prada está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. A nivel personal no le puede ir mejor junto a Luis Miguel Rodríguez, y profesionalmente acaba de salir por la puerta grande en la semana de la moda de Nueva York.

La diseñadora organizó una fiesta por todo lo alto en su tienda del barrio de Salamanca de Madrid para celebrar la Fashion Night, con flamenco incluido. "Acabo de regresar de Nueva York, el viaje ha sido alucinante, con el desfile en la oficinas de Google, que se han abierto para esto la primera vez en el mundo. Estoy agradecidísima; el éxito y las criticas fueron tan buenos, que tuve que repetir al día siguiente. Ha habido mucho estrés, pero ha merecido la pena. La semana próxima tengo Milán, y también he estado en la de Miami y Los Ángeles".

Carlos Pérez Gimeno y Ágatha | Archivo

Ha engordado un poco, y dice que así se siente mucho mejor. Cuando habla de Luismi, se le ilumina la cara. "Con Luismi me ha cambiado la vida totalmente. Estamos muy bien, se está bebiendo la bodega entera". Comentó con sentido del humor." Hemos pasado un verano estupendo en Mallorca, tan solo faltó un fin de semana porque nació su nieta Cayetana.

"Al preguntarle si va a ser ella quien diseñe el traje de novia de Belén Esteban, dijo que de momento no le había llamado. "No sé nada, pero lo que sí me gustaría es que me invitase a su boda". De la suya, dijo que de momento ni se lo planteaba. "Belén lo ha anunciado con casi un año de antelación, a mí me daría tiempo a casarme y hasta divorciarme", comentó muerta de risa.