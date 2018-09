Dimite en medio de un escándalo médico el oncólogo de Álex Lequio

La enfermedad de Álex Lequio, el hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón, fue objeto de enigmáticos titulares a lo largo de este verano. Ahora, con el joven empresario recuperándose de su afección, gracias a su paso por el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, se conoce la dimisión de una de sus principales responsables.

El doctor español José Baselga ha dimitido de su puesto después de haberse descubierto sus lazos financieros con varias farmacéuticas, tal y como ha publicado The New York Times.

En lo referido a Álex Lequio, lleva ya cinco meses recibiendo tratamiento en el centro neoyorquino. Hace poco ha protagonizado una tímida reaparición en redes sociales donde se ha podido apreciar una evidente mejora en su estado físico.

No solo el joven Lequio, de 24 años, ha confiado su vida a Baselga. Otros famosos como el líder de la banda de rock The Who, Roger Daltrey, se han puesto en manos del doctor. También supervisó el caso del español Tito Vilanova, fallecido exentrenador del FC Barcelona.

Baselga es uno de los especialistas en cáncer de mama más importantes del mundo. Ha sido pionero en la aplicación de determinados fármacos de vanguardia a la hora de reducir los efectos de esa enfermedad. En Barcelona fundó el Vall d’Hebron Institute of Oncology, dedicada a los mismos temas.

Tal como informaron recientemente el diario The New York Times y la plataforma de investigación ProPublica, Baselga no divulgó millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años omitiendo estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación publicados en medios prestigiosos, como The New England Journal of Medicine y The Lancet. Desde 2014, había recibido más de 3 millones de dólares de Roche en honorarios de consultoría y por su participación en una compañía.

En su carta de despedida, Baselga pidió disculpas si la situación creada "ha causado incomodidad profesional o personal" a cualquiera de sus colegas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.