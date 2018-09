Lo que se sabe hasta ahora de la amante de Kiko Matamoros

La separación de Makoke y Kiko Matamoros promete seguir dando que hablar, sobre todo después de que éste confesara en Sálvame que le fue infiel a su mujer. Todavía no se conoce la identidad de la tercera en discordia, pero los colaboradores del programa no se cortan a la hora de dar datos, eso sí, con cuentagotas. ¿Qué sabemos hasta ahora de la amante de Kiko?

Como explicó él mismo en el plató, solo se trataba de un "divertimento" para "llenar mi vida con algo", porque según él, le gusta "andar por el alambre". La relación era muy discreta y las posibilidades de que les vieran, muy pequeñas, porque apenas se dejaban ver juntos. Pero esto no sería del todo cierto, al menos según Kike Calleja, que aseguró el jueves por la tarde que esta mujer acudía a buscar a Kiko a los platós en los que trabajaba.Mila matizó la información y explicó que se quedaba en la puerta de Telecinco, donde muchos compañeros podían verla. "Hay gente que la conocía y veían la actitud cariñosa que tenía con ella", dijo Calleja.

Kiko también confesó que lo suyo duró poco tiempo pero "lo suficiente como para que a Makoke le doliera", pero la versión de Antonio Montero es que estuvieron escondiéndose durante, al menos, cuatro años y de forma interrumpida. "Cuando esa chica escuche que solo era un 'divertimento'... No hay cosa que le pueda hacer más daño a una relación de este tipo", aseguró el periodista.

El "reencuentro" en 'GH VIP'

Makoke entró en la casa de Guadalix radiante y con muchas ganas de empezar esta nueva aventura, pero lo que no sabía es que Matamoros se encontraba en el plató para desearle buena suerte. Ella no quiso hablar de la existencia de terceras personas, por eso la confesión de Kiko fue toda una sorpresa.

"Es una información que yo manejaba. Tampoco lo llamaría 'tercera persona'. Por lo que a mí me han contado, era una relación de amistad. Para mí es suficiente como para no confiar en mi pareja, ha sido una traición porque yo de eso no me he enterado", dijo Makoke en referencia a la mujer a la que Kiko le prestó dinero a sus espaldas. "Kiko ha sido el hombre de mi vida y lo he amado con locura. Él lo sabe, y si no lo sabe es que es tonto".