Sálvame vivió el viernes por la tarde uno de los momentos más tensos que se recuerdan y todo por una llamada de Isabel Pantoja que, desesperada por todo lo que se habla de su familia, decidió hablar alto y claro después de años de silencio. La condición que puso la tonadillera para entrar en directo fue hablar solo con la presentadora Carlota Corredera. Antes de la llamada, los colaboradores hablaban de la relación de Isabel con su hija Chabelita, ya que en el estreno de GH VIP 6, la hija reconoció que no había hablado con su madre antes de entrar en la casa y no se veían desde principios de agosto. Ante las especulaciones de los contertulios y las declaraciones que ha hecho Dulce Delapiedra durante todo este tiempo, Pantoja no se quedó callada.

"Lo más importante que yo tengo en mi vida son mis dos hijos (...) Mi hija se escapó de casa antes de los 18 años y está con una mujer que no es buena persona", dijo refiriéndose a la que fuera niñera de su hija durante más de dos décadas, siempre sin nombrarla. "Si fuera buena persona le daría buenos consejos y le diría 'tienes un niño de cuatro años y tienes 22 años'. Isabel es profesora de inglés, yo le pagué los estudios en Londres y se puede ganar la vida perfectamente. He querido meterla en Bellas Artes porque tiene mucho talento para la pintura y no me ha hecho caso, ella no quiere hablar conmigo", aseguró la artista muy enfadada para desmentir a todos aquellos que dicen que jamás ha hecho nada con su vida.

"Cantora es mi hogar, un hogar que sacrifiqué para venir a Madrid por mi hija y meterla en un internado. A esa persona que tiene al lado se le escapó del colegio cuando tenía 14 años. Nos trasladamos por ella (...) Esta persona le consiente todo y yo no. No le consiento lo del coche, que le quiten los puntos, que llegue a altas horas de la madrugada, pero la otra sí. Me siento más tranquila si mi hija está en GH porque por lo menos sé que no está por las calles de noche. No es su niña [apodo cariñoso que utiliza Dulce con Chabelita]. Ella tiene su familia en Cataluña, que es donde se tendría que ir".

Isabel Pantoja dijo muchas verdades sobre Dulce. "Esa señora ha sido empleada mía durante 22 años. La he tratado como si fuera de la familia y fue buenísima, pero no sé cuánto le ha gustado la televisión. Se saltó la reja de Cantora para hablar conmigo con la excusa de recoger sus cosas, pero ella allí no tiene nada. Tenía complejo porque tenía tres veces la nariz que tiene ahora. Le tuve que pagar la operación y me gasté 500.000 pesetas en la Clínica Ruber de Madrid. Ahora quiere vivir de mi hija y del apellido Pantoja".

Dardos a los colaboradores

Después de todo lo que se ha hablado en el plató de Sálvame, sobre todo refiriéndose a Mila Ximénez, la tonadillera también tuvo para los presentes. "Todas las que están ahí sentadas tienen hijas, y que no escupan para arriba porque como lo hagan, les va a caer encima. Lo más importante es que mi nieto está con su padre y cada fin de semana me toca a mí, que soy su abuela. Él no esta solo", dijo para desmentir que su hijo esté abandonado ahora que Chabelita está en GH.

Con semejante momento de tensión, el programa se puso en contacto con Kiko Rivera para tratar de calmar a su madre. "Mi madre nunca entra en estos sitios, la veo cada día y sé cuál es su situación. No es necesario que entre, está muy bien que se exprese y soltar lo que tiene dentro. La única manera de decírtelo era por aquí", le dijo Kiko a su madre. "No me importa que España piense que no estamos unidos, yo os quiero a los dos. No puedo soportar tantas mentiras ya. El maltrato psicológico es tremendo", contestó su madre y ante una posibilidad de que se siente próximamente en un plató, dijo rotunda: "No hay ceros para sentarme en esa cadena, porque tengo para todos"

El conflicto con Jorge Javier

En la gala del jueves, Jorge Javier Vázquez le planteó a Chabelita una reconciliación con su padre después del tremendo cruce de acusaciones que vivieron a principios de enero de 2017. Entonces, el presentador le dedicó un discurso en Sálvame por una confusión a raíz de unas declaraciones de la tonadillera en El Hormiguero de Pablo Motos.

Cuando Carlota le habló de un posible arreglo, Pantoja contestó contundente: "Nunca pensé que se pudiera atacar a una mujer de esa forma sin haber hecho nada. Ese ha dicho que le doy asco. Para que yo le perdone, se tiene que poner con el atril, el traje y la bandera detrás como la otra vez para pedirme perdón".