El lado oscuro que casi acabó con Fofito

Recorriendo varios puntos de España este verano me encuentro con carteles anunciando un circo donde trabaja todavía Fofito, después de casi medio siglo, cuarenta y nueve años exactamente, desde que debutara en un canal de la televisión de Venezuela con su familia. Los suyos eran Gaby, Fofó y Miliki. El del medio de los citados era su padre; los otros, sus tíos, quienes procedían de un clan de finales del siglo XIX, iniciado por su bisabuelo, Arturo Aragón. El trío mencionado decidió incluir en un programa a sus respectivos hijos. Y ahí es donde arranca el aprendizaje como payaso dentro de una saga de sensacionales artistas, cuando Fofito en realidad lo que deseaba era estudiar Medicina.

Había nacido en La Habana el 28 de julio de 1949. Luego ha cumplido recientemente sesenta y nueve años. Lo de venir al mundo en la capital cubana se debía a que la familia Aragón se estableció allí largas temporadas dado el éxito que tenían con la grey infantil. Por cierto, inaugurando un medio que aquí en España era por entonces desconocido: la televisión. Tradicionalmente sabido es que los payasos se incluían dentro de un variado espectáculo bajo la carpa de un circo. Esas triunfales giras por la América hispana privaron a los niños españoles (y a los mayores, claro está, entusiastas asimismo de los payasos) de conocer los "sketchs" y canciones de Gaby, Fofó y Miliki, que mantuvieron ya en nuestro país, mediada la primera década de los años 70, un divertidísimo programa en Televisión Española, de vasta audiencia. Se dieron a conocer como "Los payasos de la tele". Ningunos otros les hicieron sombra jamás.

Fofó fue el primero en irse de este mundo: el 22 de junio de 1976. Quien era considerado como "el amigo de los niños" quedó inmortalizado en una estatua que preside el lugar donde nació, en el barrio madrileño de Vallecas. Fue una gran pérdida para el famoso trío. Sucesivamente fueron desapareciendo sus hermanos Gaby y, luego, Miliki. Por esa formación irían pasando sus descendientes: Milikito, Rody, Fofito… Hasta que en 1984 cada uno siguió su vida, el primero de los mentados, Emilio, presentando diversos programas en televisión, en el teatro, componiendo canciones, y hasta dirigiendo películas, sin olvidarnos de la presidencia que ejerció en la cadena La Sexta, donde adquirió buen número de acciones que lo convertiría en millonario. Rody y Fofito, separadamente, se contrataron como payasos en varios circos a lo largo de los años.

Alfonso Aragón Sac, Fofito, fue de todos los citados el menos afortunado. La muerte de su padre, Fofó, le produjo una depresión de la que no pudo o no supo zafarse conforme pasaba el tiempo. Y cayó en un pozo negro: el de la bebida. Ya no era el payaso que provocaba carcajadas en el público infantil. Y eso lo llevó a un final terrible: no lo contrataban. Triste sino el de quien había aprendido el oficio de sus mayores, viéndose abocado casi a la miseria. Fofito contaba que su padre le había dado a conocer todos los trucos posibles para hacer reir. Y de sus tíos Gaby y Miliki también aprendió a tocar algunos instrumentos, como el saxofón y a cantar lo de "La gallina Turuleca" (que en otros tiempos era "La gallina Papanatas" o el "Feliz, feliz en tu día", que venía a ser en español lo mismo que en inglés "Happy birthay to you". Y siempre de los labios de Fofito brotaba aquel grito tan repetido: "¿Cómo están ustedeeesssss….?"

La crisis de Fofito le surgió en 1981, cinco años más tarde del fallecimiento de su progenitor. Era su primer paso hacia el alcoholismo. Y así, con temporadas mejores y otras peores llegó al nuevo siglo. En un tuit, cierta señora malagueña contaba haber ido al circo donde actuaba Fofito y terminada la función acercarse a él para pedirle si no le importaba hacerse un "selfie" con su hijo, a lo que según ella él aceptó… siempre que le pagara dos mil pesetas. ¿Pudo ser una broma del payaso? A la señora le pareció lo contrario.

Fofito y Rody Aragón | Gtres

Habían pasado unos años muy duros para Fofito. Gracias a su hermano Rody que consiguió internarlo para seguir una terapia que lo alejara del alcohol, Fofito pudo salir adelante, no sin dificultades. Pero pasaba meses inactivo, sin que nadie lo contratara. Pidió ayuda a su primo Emilio Aragón, Milikito, y éste según contaba Fofito, no le hizo caso. Pudiendo complacerlo al ser el mandamás de la Sexta. Conociendo la bonhomía de Emilio, se nos hace difícil aceptar cuanto le echaba en cara su primo. Algún equívoco habría por medio, en la creencia de que siempre se comportó con una ejemplaridad absoluta en su vida personal. Afortunadamente años después hicieron las paces.

Fofito, como contaba al principio, ha seguido estos meses trabajando con un colega suyo, su amigo el también payaso Tato. Embutido en una camiseta roja, clásica en él cuando no la usaba negra, y sobre la cabeza su habitual sombrero borsalino. Cantando a su parroquia infantil los temas de siempre, los de su padre y sus tíos. Refiere ahora que los niños son más espabilados que los de antes, y que descubren en seguida algunos trucos cuando va a contar cualquier chiste. Pero, al final, consigue que se rían y recibe los aplausos tiernos de su audiencia. Luego, al regresar a su vivienda madrileña, cuando termina una gira, sabe que le espera su comprensiva esposa, que tanto sufrió en aquella oscura etapa de Fofito. Se llama Marianela Fernández-Cuervo, y llevan casados desde 1971. Tienen tres hijas, una de ellas Mónica, también ha heredado la misma profesión que sus ancestros. Aunque cada vez hay menos circos en España, un payaso como Fofito, en la frontera de cumplir cincuenta años haciendo reir, no se retira nunca. Al menos, es lo que repite cuando alguien le pregunta por su mañana.