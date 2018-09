Amaia Izar, de 21 años, se alzó con la corona y ha sido elegida la mujer más guapa del país. La navarra será quien represente a España en el certamen de Miss Mundo, que se celebrará el 8 de diciembre en China. Fue una de las favoritas del jurado y con tan solo un voto de diferencia ganó a Anna Aznar, la representante de Tarragona.

Amaia tiene 21 años, mide 1,77 metros, estudia Administración y Dirección de Empresas y habla euskera, inglés y chino. Se define como una mujer un tanto tímida y muy disciplinada. "La verdad es que no me lo esperaba. Mis compañeras me decían que podría ser la ganadora, pero yo prefería no hacer mucho caso", ha señalado la navarra, que añade: "Ahora que todo ha pasado, reconozco que estoy muy ilusionada. Cuando escuché mi nombre me quedé un poco asustada y pensé en todo lo que se me viene encima, pero estoy muy contenta. Pienso que voy a hacer un buen papel porque soy muy trabajadora".

Según me comentó, sus propias compañeras le han felicitado y eso le ha hecho mucha ilusión: "Mi padre ha venido para apoyarme. Justo después de que me eligiesen me ha dado un abrazo y lo único que me ha dicho es que hablaríamos después, que no quería molestarme", ha explicado Amaia.

Amaia vive en Aioz (Navarra), pero si todo va bien, tiene previsto trasladarse a vivir a Madrid. La joven tiene por delante un año lleno de proyectos y tal vez pruebe suerte en la televisión, un medio que le encanta. Por el momento seguirá desfilando por las pasarelas, algo que lleva haciendo desde hace cinco años, pero tampoco descarta comenzar a formarse para dedicarse a la interpretación. Al preguntarle sobre su vida sentimental, su respuesta ha sido muy clara: "No tengo novio".