Es Javier Rey uno de los jóvenes actores más conocidos por su presencia en varias series de éxito en televisión. En este medio lleva trabajando ya unos años, pero ha sido gracias a Velvet y en su continuación Velvet Colection, donde realmente se dio a conocer al gran público. Su personaje, Mateo, tipo elegante, delgado, sin bigote, aparecía conquistando a una dependienta, encarnada por la muy atractiva rubia Marta Hazas, con quien reñía al tres por dos para luego hacer las paces en secuencias repetidas de apasionados besos y abrazos. Si en esa serie se manifestó como un galán refinado y simpático caradura a su vez, en la siguiente aparición televisiva se mostró con otro perfil interpretativo, dando vida a Sito Miñanco, un peligroso narcotraficante. Fariña es la serie en cuestión, basada en un libro de investigación de igual título escrito por Nacho Carretero, que lleva ya varias ediciones. Su traslación a la pequeña pantalla fue asimismo un incuestionable éxito mostrando episodios reales ambientados en Galicia desde la época en la que un grupo de delincuentes traficaban con tabaco hasta desembocar en la droga que les llegaba desde Colombia. Javier Rey aparecía con el rostro cambiado respecto a Velvet, no tan repeinado, con bigote y gestos a veces muy violentos de acuerdo con el perfil de su personaje, Sito Miñanco, en la actualidad en presidio después de una larga procesión de delitos, quien en libertad vigilada volvió a las andadas para ser detenido nuevamente, esta vez en Algeciras hace unos meses.

Javier Rey en Fariña | Atresmedia

Javier Rey, que es gallego, de Noya, de treinta y ocho años, encajó muy bien en su papel en Fariña. Es curioso el mundo de los actores, porque hace un par de semanas se ha dado a conocer en Vitoria, en un pase especial, su última película, El silencio de la Ciudad Blanca, rodada en la capital alavesa, donde su papel ha sido bien diferente: el de un ertzainza encargado de descubrir al autor o autores de unos crímenes rituales, muy parecidos a los de un reo que está a punto de salir de prisión. En esta cinta Javier Rey confiesa haber sido muy afortunado al poder rodar junto a Belén Rueda, su jefa en la ficción como subcomisaria.

Le van por tanto muy bien las cosas a Javier Rey en los últimos tres años, pues además tiene pendiente el próximo estreno de otro filme, Sin fin, una "road movie" formando pareja protagonista con María León. Es un viaje cinematográfico a través del tiempo, por supuesto con "flash-backs", a través de los cuáles el personaje de Javier trata de recordar al que fue su gran amor.

En Velvet | Archivo

En su vida real, Javier Rey convive desde hace quince años con la actriz canaria Iris Díaz, que tiene la misma edad que él; esto es, treinta y ocho años. Se conocieron en Madrid en una escuela de interpretación, a poco de que Javier dejara su Galicia natal, con la morriña a cuestas, que no le ha abandonado como a casi todos sus paisanos.

No tenía en su adolescencia idea de lo que iba a ser en el futuro. Su familia se había dedicado a faenas pesqueras, pero a él lo que le atraía era ser ciclista. Como no pudo serlo profesionalmente y tuvo ya siendo jovencito que "arrimar el hombro" en el hogar se convirtió en enfermero, lo que no le atraía mucho. Surgió la oportunidad de iniciarse como actor en funciones teatrales de aficionados y de ahí vino su salto a los Madriles para estudiar.

Iris Díaz hizo una travesía parecida desde Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal. Se hicieron novios… y hasta hoy, sin ganas de casarse. En el último mes de abril fueron padres de un niño que como es de suponer les ha llenado de ilusión. Ambos son muy discretos en sus relaciones y no suelen explayarse con los reporteros sobre asuntos que no sean de su trabajo. Por cierto: han trabajado juntos en más de una ocasión, manteniendo una compañía teatral propia, y en un cortometraje. Iris Diaz fue una de las actrices que intervino en la popular serie El Príncipe, en el papel de Hanane.