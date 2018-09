La histórica llamada telefónica de Isabel Pantoja a Sálvame ha servido para cerrar heridas abiertas y para reabrir otras. La tonadillera acercaba posturas públicamente con Chelo García Cortés y Mila Ximénez mientras que mostraba su enfado y descontento público con Jorge Javier Vázquez.

El discurso que dio el presentador después de la entrevista de Isabel en El Hormiguero dolió muchísimo a la cantante. Un año después, la propia Pantoja ha respondido a Jorge Javier en su programa. "De la única manera que sería posible es si me pide perdón", explicó Isabel para continuar asegurando que tendría que ser de la misma manera en la que arremetió contra ella: subido al atril y con su imagen detrás.

Un enfrentamiento que nació el día que Isabel Pantoja reapareció en Antena 3. Allí se le preguntó por su perrita Sissi y ella respondió que la quería "venga de donde venga", algo que enfadó al presentador: "Dijo ella, 'a mi perrita la quiero aunque venga de donde venga' ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine. A propósito de la cárcel, merecemos una reflexión del sistema penitenciario, pensamos que las cárceles sirven para que la gente reflexione. A usted no le ha servido de nada, sigue siendo la misma persona resentida que entró y sigue haciendo gala del victimismo. No le ha servido de nada, es el mundo contra mí, no señora, no es así, por eso usted está como está".

Ante este discurso tan acalorado, Isabel ha mostrado su enfado y ha incitado al presentador a disculparse el próximo miércoles en el plató de Sálvame. ¿Aceptará Jorge Javier el trato?

Pues comenzó Sábado Deluxe tal y como Isabel Pantoja quería: con Jorge Javier desde el atril, con traje y la bandera justo detrás, pero poco tenía que ver con lo que quería escuchar la tonadillera. "Tuve una relación con Isabel Pantoja en la que, por mi parte, había mucho cariño, cierta fascinación y algo de mitomanía", confesó el presentador respondiendo así a la más que polémica llamada.

Pero lejos de pedir perdón y para sorpresa de todos, Jorge Javier declaró tajante: "Cuando el viernes escuché la llamada se me encendió una lucecita en mi cabeza y apareció una conclusión importantísima: 'Yo no quiero que Isabel Pantoja forme parte de mi vida'".

"Ella sigue echando mano de ese comportamiento que elude su responsabilidad y echa la culpa de todo lo que le sucede a los demás", ha continuado explicando el presentador, que confesó: "No voy a pedir perdón porque no lo siento", añadiendo que, en caso de hacerlo, "jamás lo haría de la manera que ella lo pide".