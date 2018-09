Kiko Rivera se pone violento con la prensa tras la llamada de Pantoja

La llamada de Isabel Pantoja a Sálvame ha sido como una bomba nuclear para todos los que la rodean, haciendo saltar el mundo del corazón por los aires y provocando, incluso, que su hijo Kiko Rivera pierda los papeles.

Desde que hace meses confesase que sufría una fuerte depresión, Kiko permanecía alejado de los medios de comunicación y guardaba relativo silencio, pero el pasado viernes se vio obligado a romperlo para entrar en directo en Sálvame pidiendo a su madre por favor que colgara el teléfono. Parece que Kiko vaticinaba las consecuencias.

Con su hermana dentro de la casa de GH VIP y tras la llamada de su madre, era normal que los reporteros y medios hicieran guardia en la puerta de la casa del Dj para conocer sus impresiones, pero lejos de confesar cómo se encuentra y supuestamente después de ser grabado en el interior de su casa, Kiko salió de la misma para encararse con los periodistas.

"Quítate la cámara, muchacho. Quiero que me respetes", dijo Kiko algo tenso y mostrando su enfado. Cuando un miembro del equipo le dijo "no me des" Kiko perdió de verdad los nervios y mostró su cara más agresiva. "Que no te dé, que no te dé...", decía mirando fijamente y muy desafiante al reportero. Su mujer, Irene Rosales, se vio obligada a intervenir agarrando a Kiko del brazo y llevándolo así de vuelta al domicilio familiar.

Una imagen de Kiko que ya prácticamente habíamos olvidado, destacando durante los últimos tiempos por su cordialidad y buena relación con la prensa. Pero el hijo de la tonadillera no ha podido ante tanta presión y ha terminado explotando.