Sonia Monroy llora la muerte de su hermano

Son momentos difíciles para Sonia Monroy, que acaba de perder a otro de sus hermanos. La actriz anunció el fallecimiento de Frank con una carta a través de Instagram en la que no pudo esconder su pesar. "Es difícil entender por qué la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible", comienza Monroy.

"Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte hermano. Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me pasó en la vida. Estoy abatida, destrozada. Estaba preparándome para ver partir a mamá. No a ti Frank, no a ti, hermanito. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz".

La pérdida de Frank supone un duro golpe para ella ya que en 2014 perdió a otro de sus hermanos en las mismas circunstancias. Lo contó en su paso por el programa Supervivientes de Telecinco y confesó que se sentía culpable. "Lo de mi hermano fue muy duro porque yo monté una discoteca en Barcelona y él, como era DJ iba a trabajar conmigo.Esa noche no quería venir y yo le insistí porque quería ver la cabina montada. Al final vino, montó la cabina y luego se marchó. Bajando de la discoteca, que estaba en Montjuic, se salió en una curva y se desnucó", contó entonces en Honduras.