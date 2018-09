Blanca Suárez desmiente su embarazo con una foto en bikini

Los seguidores de Blanca Suárez llevan semanas especulando con un posible embarazo de la actriz porque parece haber engordado algún que otro kilo tras las vacaciones. Ella siempre se lo ha tomado con humor, incluso ha jugado al despiste con comentarios como "estoy esperando gemelos" para terminar de desesperar a sus fans.

Así que, para zanjar los rumores de una vez por todas, Blanca ha publicado una foto en bikini en su Instagram mientras apura al máximo los últimos días del verano y en la imagen se puede apreciar que no hay ni rastro de futuros niños. La intérprete se encuentra en plena promoción de la tercera temporada de Las chicas del cable, pero eso no le quita tiempo para tomar el sol e incluso ponerse en forma con sesiones de gimnasio.

La actriz madrileña cumplirá 30 años el próximo 21 de octubre y no tiene prisa por ser madre. Su relación con Mario Casas va viento en popa y acaban de pasar juntos unos días de vacaciones en la casa que el modelo y actor Jon Kortajarena tiene en Lanzarote. La pareja estuvo acompañada por Lorena Van Heerde, Miss España 2001, y su pareja, el doctor Rafik Dehni, buen amigo de Casas y fundador y director médico de las clínicas de estética Beauty and Co.