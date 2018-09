La desesperación de Dulce durante la llamada de Pantoja

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Carmen Jara, Daniel Carande y Alaska para comentar todas las novedades del mundo del corazón. Centrado ahora en la resaca del "Pantojazo", o la histórica llamada de más de 65 minutos de Isabel Pantoja a Sálvame, en su edición del pasado viernes, a raíz del ingreso de su hija Chabelita en la casa de Gran Hermano VIP.

Un verdadero antes y después que ha provocado todo tipo de consecuencias. Entre ellas, la reacción de Dulce Delapiedra, que precisamente estaba pendiente de intervenir en el programa antes de que Pantoja, de manera totalmente improvisada, llamase al programa de Telecinco y acaparase toda la atención del programa.

No obstante, los de Sálvame tuvieron la prudencia de grabar las reacciones de Dulce mientras Pantoja hablaba. Y las ofrecieron a la audiencia este lunes, dando la oportunidad de descubrir la desesperación de la antigua niñera de Chabelita. "¡No es su niña!", llegó a gritar en un momento dado Dulce Delapiedra, que hace tiempo que dejó atrás su estrecha amistad con Pantoja en Cantora.

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, alabó la "improvisación calculada" del programa a la hora de captar estas reacciones, en las que Dulce clamó amargamente que la rebelde Chabelita podía ser hija de Pantoja, pero que también sería "su niña toda la vida". ¿Cuánto de improvisación y cuánto de cálculo hubo en ese momento?

Y, además, "¿es verdad que Dulce puede ser una mala influencia porque no influye en alguien mayor de edad desde hace cuatro años?", se preguntó Jiménez Losantos en esRadio. Pantoja acusó a Dulce en su llamada de consentir todo a su hija, que actúa completamente a sus espaldas. "¿Pero quién la contrató y recontrató, y deja a cargo de esa criatura?", dijo, refiriéndose a Pantoja.

Tal y como señaló Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, hubo una frase de Dulce en un momento de desesperación absoluta que resume todo el dramatismo de la situación: ella se echó un novio y dejó a la niña (por Isabel Pantoja y Julián Muñoz). "Demasiado bien está mi niña para lo que ha sufrido ¡tiene mucha carencia!", dijo Dulce a este respecto.

El programa también trató el posible intercambio de demandas entre ambas mujeres, Isabel Pantoja y Dulce Delapiedra. A este respecto, Dulce amenazaba con contarlo todo y demandar ella después. "¡Mala yo no, mala ella! Que se atreva a denunciarme, que estalla todo", dijo enfurecida. "¡Yo tengo más derecho a denunciar y no lo he hecho por su hija!", lamentó.