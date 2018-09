El drama familiar de Kiko Matamoros se complicó aún más este sábado. Su hijo Diego acudió al Deluxe para hablar de su padre y las infidelidades de éste hacia Makoke, confesadas en parte en días anteriores.

Un nuevo capítulo en el deterioro de la relación padre-hijo, que se complicó cuando Diego acusó a Kiko de cobrar una exclusiva por acudir a su boda, y que parece no tener vuelta atrás.

Algunas de las recriminaciones de Diego se referían a la vida marital de su padre. Dijo, por ejemplo, que Kiko había sido infiel a Makoke con más de 30 mujeres, aunque lo que debió de sentar especialmente mal al padre fueron las acusaciones de maltrato a su anterior pareja, Marián Flores. "La tiró al suelo y le dio patadas", dijo en el polígrafo, añadiendo además que entonces su madre estaba embarazada de él.

Esta doble vida de Kiko Matamoros que ahora sale a la luz, aireada por su hijo a modo de venganza personal, va a tener su respuesta judicial.

"Lo tiene diáfano. Le va a meter una querella a su hijo que le van a temblar los pelos de todas las partes de su cuerpo. Dice 'ya me he cansado y mi paciencia tiene un límite. Me da igual que este señor lleve mi sangre. Para mí está muerto'", dijo Kiko Hernández en Sálvame, este mismo lunes.

Además, Kiko respondió en lo personal vía Instagram. "Oigo ladridos en la lejanía. Qué asco haber posibilitado la existencia de un ser carente de escrúpulos e inteligencia. Con lo fácil que es contar tu vida de infiel, sin necesidad de recurrir a inventarte la de otros. Vámonos a Kapital a celebrarlo, bobo", dijo Kiko, desvelando que su hijo también ha sido infiel a su mujer.