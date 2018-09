Así vivió 'Sálvame' la llamada de Pantoja, que pudo cometer su "peor error"

El culebrón ha continuado avanzando esta semana -el último capítulo, una entrevista de Mila Ximénez a Chabelita que causó parte del enfado de la tonadillera-. Pero todos los de Sálvame a estas alturas han dejado ver su opinión sobre el discurso de Pantoja, que se espera reaparezca este mismo viernes en un acto promocional en Valencia.

Jorge Javier Vázquez fue el primero en reaccionar, ya que además él fue uno de los interpelados por la cantante. Lejos queda su época de amistad, rota ya para siempre y más aún después de la negativa de Jorge Javier a pedirle perdón a la tonadillera, tal y como exigió durante su larga llamada al programa. "No puedo pedir perdón cuando no lo siento. Y si tuviera que hacerlo, lo haría en privado, cara a cara, no haciendo un espectáculo", asegura.

Jorge Javier dedicó un discurso al tema al día siguiente, en el Deluxe. Y abunda en lo mismo en su columna en la revista Lecturas. Pero también ofrece algunos destellos de cómo se vivió el momento. "El gran error de Pantoja, y el grandísimo acierto del programa, fue alargar la llamada porque quedó de manifiesto de nuevo la peor versión de su personalidad".

La explicación es sencilla: "A Isabel Pantoja le favorecen los discursos cortos y concisos. Estoy convencido de que le lamento desesperado de una madre incapaz de controlar a su hija conectó con gran parte de la audiencia que siguió de manera masiva el Sálvame del viernes". Pero se trata de impresión que "fue difuminándose poco a poco, cuando comenzaron a aflorar los asuntos que han caracterizado su trayectoria vital: el amor por el dinero, el victimismo, las amenazas veladas y la marcada ausencia de autocrítica".

Jorge Javier vs Pantoja | Telecinco

Jorge Javier se pone en lugar de Chabelita, que es "la verdadera víctima de esta historia". Y lo es porque es su comportamiento el que su madre ha juzgado en público, algo que en su caso personal no consentiría. Los tiros van por la manera de divertirse de Chabelita, que "es mujer y se ha criado en un ambiente muy tradicional". Pantoja dijo en un momento dado que era víctima por su condición de mujer, pero "no estaría de más que esa visión feminista del mundo la aplicara cuando habla de su hija".

Mila: "Culpa al mundo de sus desgracias"

Lo mismo opina Mila Ximénez, una de las colaboradoras principales del programa y responsable de una entrevista, la que Lecturas lleva este miércoles en portada, que a buen seguro dolerá especialmente a la tonadillera. Mila se posiciona también de parte de la hija, empatizando con la soledad de un "unos años difíciles en los que hubo un cierto abandono en la comunicación".

No obstante, tal y como ha confesado en el propio programa, "prefiero bajarme los pantalones con Isabel Pantoja que con los mindundis con los que me los bajo habitualmente". Y sobre la propia llamada, así lo vivió: "Periodísticamente no tienes que pensar en ti, hay que pensar en el resultado y me alegro profundamente de haber colaborador mínimamente a que hablara durante hora y pico, eso es hacer periodismo", ha dicho Mila, que también ha respondido a los que le acusan de rebajarse.

La portada que enojó a Pantoja | Lecturas

Ya en su blog y por escrito, Mila considera que cuando tuvo lugar la llamada, Pantoja "entra en directo y dispara pero en sus gritos está latente el miedo que la asfixia. Ataca a todos aquellos que no se ponen a su servicio y juega con el desprecio hacia los que ponen voz a sus conflictos". Según opina en su blog de Lecturas, "solo ella consigue salir de la cárcel por blanqueo y presentarse como la viuda de Mandela".

"No creo que Isabel sea una mala persona, como le dije en directo en Sálvame. No lo creo. Pero desprende un tufo clasista que la empequeñece y la deforma. Culpa al mundo de todas sus desgracias y se lo cree, proque no tiene a nadie alrededor que la ayude a hacer autocrítica", dice Mila.

Anabel Pantoja: "Hoy no se arrepiente"

"La llamada no fue un hecho premeditado. Podría haberlo hecho antes, y no lo hizo. Mi tía iba sin frenos", opina su sobrina Anabel Pantoja. La joven, portavoz de las desventuras de Cantora en el programa de Telecinco, asegura que nada estaba planeado y que todo fue a la necesidad de su tía "para aclarar su verdad". Anabel, no obstante, no estaba presente el dia de la llamada y solo pudo reaccionar posteriormente.

¿Y cómo están las cosas ahora en Cantora?, le preguntaron días después en Sálvame. "Hoy por hoy no se arrepiente, solo dice que necesitaba hacerlo para aclarar las cosas (…) Le voy a echar morro y lo voy a decir: me hubiera gustado que se hubiera sentado, que le hubiera dicho las cosas a quien le hubiera interesado y que se lo hubiera llevado".

"La llamada no fue un hecho premeditado. Podría haberlo hecho antes, y no lo hizo. Mi tía iba sin frenos (…) Mi tía vive tranquila en Cantora, pero le llega información a través de sus abogados. Creo que llegó a un límite, porque casi todas las informaciones que se dan de mi tía aquí son negativas. Aunque esa es su tono de hablar normal, porque ella habla así, pero entró cabreada después de tantos años. Vio el cielo abierto cuando vio que le daban cuatro horas para explayarse".

Las reacciones del equipo

Otros colaboradores, en virtud del acuerdo de Pantoja con el realizador del espacio, apenas pudieron responder a Pantoja durante la famosa llamada. La cantante solo podía, por tanto, hablar con Carlota Corredera, al principio visiblemente nerviosa.

Terelu mientras Pantoja pasaba por encima suyo | Telecinco

No obstante, con Terelu Campos, Pantoja tuvo uno de los intercambios más incómodos. Ya al borde de las lágrimas, la tonadillera le espetó a la hija de María Teresa Campos que no "escupiese hacia arriba o le caería encima". Se refería Pantoja a la faceta de madre herida de Terelu, cuya hija Alejandra acaba de cumplir 18 y ya se ha marchado también del hogar familiar con su novio. Terelu, que osó dudar de quién cuidaba al hijo de Chabelita en esas condiciones, con ella dentro de Gran Hermano, solo podía asentir, con lágrimas en los ojos, reconociendo esa faceta de dolor de madre. "Mi nieto está con su padre, con quien debe de estar, y luego con su abuela porque aquí está para lo que sea", respondió Pantoja, llorando también.

Chelo García Cortés, anonadada | Telecinco

Chelo García Cortés, propietaria del teléfono al que llamó Pantoja y antigua amiga, solo podía asistir con esta cara al extraño devenir de los acontecimientos, con ella clamando entre largos silencios que "ninguno podía saber la realidad". Con Chelo tuvo lugar uno de los momentos conmovedores de la jornada, con Pantoja plantando una semilla de cara a una posible reconciliación. La única de los setenta minutos que duró la conexión. Chelo, por cierto, no era la única caracterizada en el plató, prueba irrefutable de lo inesperado de la llamada: a Gustavo González le pilló vestido de pollito.

Lydia Lozano reacciona | Telecinco



"Entro por teléfono gratis, pero para yo sentarme no hay ceros en esa cadena". Con esta cara escuchaba Lydia Lozano el "speech" de la cantante. Lozano es probablemente la que mejor se lo pasó, gesticulando y riendo asombrada durante la hora larga de la conexión. Belén Esteban, sin embargo, no podía borrar cierto rictus de aburrimiento, desvelando sin palabras su opinión del personaje, y solo reaccionó cuando Pantoja aseguró que la madre biológica de Isa se presentaría en la casa de Guadalix, razón por la cual ella jamás iría allí. Una cuestión que resultó ser un rumor desmentido por la organización de manera tajante, casi en el acto.

Carlota Corredera, durante la llamada | Telecinco

"Más allá del regalo profesional de que tu madre haya entrado, al final con el silencio han pasado muchas cosas de tu hermana". Carlota Corredera, presentando ese día, se quedó con lo mejor pese al evidente pánico de los momentos iniciales, subrayando la faceta de madre herida de Isabel Pantoja. Así se lo dijo a Kiko Rivera, en la sección de la larga conversación en la que el hijo trató de parar los pies a la madre.