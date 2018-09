La esperada entrevista de Mila Ximénez a Chabelita que habría provocado el estallido de Isabel Pantoja ve la luz este miércoles en Lecturas, en un reportaje de ¡trece páginas! en el que las vemos abrazadas y dándose besos. Efectivamente, es para que la cantante implosione. Y eso que la conversación es anterior a la entrada de la joven en Gran Hermano Vip y a la jugosa llamada de su madre al programa de Telecinco.

El titular ya deja claro lo que vamos a encontrar: "A mi madre le he dado todo. Hasta dinero", dice una resentida Chabelita, que en su primera respuesta ya demuestra la escasa unión con su progenitora: "Mi madre me va a apoyar, no va a decir nada raro". No, nada menos que hora y veinte de exorcismo en Sálvame.

Al final, la joven vuelve a lanzar mensajes a todos los miembros de su familia. Habla del secretismo que ha imperado en su casa, su necesidad "no de ser querida, sino de que me hagan caso", de la ausencia de su madre en el bautizo de su hijo, de su infancia compartiendo techo con María del Monte, Julián Muñoz, Dulce y demás amigos de la cantante o del paso de ésta por la cárcel.

Critica haber sido una niña muy protegida: "Cuando salgo de Cantora no sé lo que es coger un autobús, no sé lo que es ir a un quiosco ni a un supermercado. Actualmente no voy sola por la calle", se lamenta. Y narra lo surrealista que debe ser una jornada cualquiera en la finca de su madre: "Estar allí en un sofá tres personas cruzadas de brazos con las telenovelas todo el rato...". Incluso relata cómo se enteró de que es adoptada: "No me entero hasta los 7 años. Mi madre, que es trágica para estas cosas, me lo empezó a contar como un cuento...".

Las revistas se rinden a Instagram

La ausencia de exclusiva pactada en la puesta de largo de Cayetana Rivera ha llevado a las revistas de este miércoles a llevar sin tapujos a sus portadas imágenes sacadas directamente de las redes sociales.

¡Hola!, por ejemplo, publica una foto de la joven junto a sus padres que hemos podido ver en Instagram. En general, todas hacen picadillo del contenido que han colgado en las redes algunos de los asistentes al evento.

Carmen Borrego luce su no-papada

Habíamos visto a Carmen Borrego en slow motion, pero gracias a Lecturas podemos apreciar al detalle su reconstrucción facial, en la que llaman poderosamente la atención sus nuevos dientes. Por comparación con los antiguos.

Carmen posa en varias fotos con diferentes peinados y ropajes, y habla de la inseguridad que le ha supuesto la operación, de que su madre ya se ofreció a pagársela hace años o de cómo le afectan los comentarios que ha recibido. El de Patiño diciendo que se le ha quedado la cara triste le ha dolido especialmente.

Lecturas también ha hablado con su cirujano, el doctor De Benito, que asegura que "el cuello de Carmen ha sido todo un reto".

Pablo Urdangarín quiere seguir los pasos de su padre

La revista Semana asegura que el hijo de la infanta Cristina "lo deja todo para triunfar en el deporte". El sobrino físicamente más similar a Felipe VI se ha mudado a Alemania y acaba de debutar como jugador de balonmano en un club de Hannover.

El joven, que cumplirá 18 años en diciembre, vive en una residencia con otros compañeros de equipo.

Se confirma el romance de Victoria Federica

¡Hola! incluye media docena de imágenes en las que la novedad es que Victoria Federica enseña los dientes. Acostumbrados como estamos a ver a la nieta de Campechano con gesto adusto, lo que llama la atención es verla sonreír.

En las fotos, conocemos el motivo de su buen humor: el torero Gonzalo Caballero, con el que, al parecer, sale desde hace meses. Aunque no hay beso y están delante de varios amigos, sí hay mucho arrumaco y cariño.

"Vic" también ha sido protagonista esta semana por ser una de las invitadas a la fiesta de puesta de largo de Cayetana Rivera Martínez de Irujo. Básicamente por la elección de su poco acertado vestido y sus zapatos de plataforma.

Canales Rivera y la cuñada de Banderas

¡Hola! y Semana publican fotos de "la última pareja sorpresa del verano". Se trata de Canales Rivera, primo de Fran y Cayetano, y Bárbara Kimpel, la hermana gemela de Nicole, conocida por ser la novia de Antonio Banderas. Vaya galimatías.

Según la revista, se conocieron en el concierto de Maná en la gala Starlite de Marbella, donde ella veraneaba con su hermana y con el actor. Bárbara se dedica al mundo de las inversiones.

Cóctel de noticias

Isabel Preysler, reportaje en ¡Hola! para presentar las novedades de la firma de joyas a la que representa. En una de sus entrevistas habituales, Preysler repasa cómo están sus hijos y nietos, desvela sus trucos de belleza (vitaminas, dice) o aclara que su ex, Julio Iglesias, está estupendo de salud.

Cuenta atrás para la boda del duque de Huéscar y Sofía Palazuelo. En la última semana los protagonistas de la boda del otoño han acudido al enlace de unos amigos y han comenzado a hacer la mudanza del palacio de Liria a su nueva residencia.

Toni Cantó ha roto con su novia. Leemos en Semana que el político de Ciudadanos ha puesto fin a la relación que tenía con la actriz Lourdes Verger, con la que salía desde hace tres años.