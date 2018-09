Jorge Javier Vázquez comunica a Oriana su inesperado castigo por abandonar 'GH VIP'

La fugaz concursante de la sexta edición de Gran Hermano VIP, Oriana Marzoli, reapareció este martes en el plató de GH VIP: límite 48 horas para aclarar los motivos que la llevaron a abandonar el concurso tan sólo 2 días de después de haber comenzado su andadura. Allí se encontró con Jorge Javier Vázquez, que el sábado interrumpía el Deluxe para intentar hacer cambiar de idea a la venezolana, sin éxito. La ya exconcursante del reality vivió una tensa entrevista con el presentador que tras la conversación, desveló las consecuencias de su decisión: tendrá que pagar la penalización por abandonar el concurso y además, estará vetada en los programas de la cadena.

"No podía más y no entiendo por qué la gente tiene tanta rabia. No era el momento idóneo para entrar y no comprendo esa falta de humanidad en las personas para no empatizar", intentó justificar su fracaso frente a Jorge Javier. Aún así, volvió a presumir de su éxito en los realities chilenos: "Los programas en los que yo he participado han durado 6 meses. La gente no tiene ni idea de lo que supone estar sometida a esa presión durante tanto tiempo".

Unas explicaciones que no convencieron al presentador y así se lo hizo saber: "A ver cómo te digo esto sin ser maleducado. Me daba igual que esta noche vinieras o no. Ha llegado un momento contigo que ya me da igual. Me produce una sensación de trámite que quiero que acabe lo antes posible". Unas palabras que no gustaron a la exconcursante, al igual que el vídeo en el que se resumía su paso por Guadalix y en el que se mostró únicamente la entrada a la casa. "Tú quieres que me tome esto en serio y me pones esta chorrada. Mi mejor momento fue lo del burro".

Fue entonces cuando llegó el momento más temido de la joven. Cuando Jorge Javier Vázquez le recriminó haber intentado evitar la multa durante la conexión con Sábado Deluxe: "Fue tremendo que intentaras negociar la penalización". Un dinero que finalmente tendrá que pagar a la productora del concurso. Además, la cadena ha decidido vetar su presencia en las galas y debates durante el resto del concurso, una decisión que la mantendrá apartada de la televisión durante un tiempo indefinido.