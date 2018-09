Kiko Matamoros pedirá cárcel para su hijo Diego: "Es un psicópata"

La guerra entre Diego y Kiko Matamoros se recrudece a pasos agigantados. Las declaraciones de Diego en el Deluxe han terminado con la paciencia de su padre, que confirmó el miércoles por la tarde en Sálvame que se querellará contra él. "Diego es un monstruo. Creo que es un psicópata y tiene la capacidad de hacer daño a la gente que quiere. Lo que hizo el sábado no tiene calificación. Yo voy a presentar un querella y espero que Makoke haga lo mismo cuando salga de Gran Hermano VIP", aseguró en el plató.

"No sé si alguna vez ha tenido un sentimiento positivo hacia a mí, pero viendo todo esto me extraña. Le voy a demandar, voy a pedir que no vuelva a un plató de televisión y además, voy a pedir cárcel", dijo muy seguro para sorpresa de sus compañeros de programa. "Lo voy a hacer para que se le quite el vicio de hacer daño a la gente en los platós". Y para echar más leña al fuego, Matamoros recordó que Diego fue condenado por violencia de género a su exnovia Tanit a ocho meses y 200 metros de alejamiento y 31 días de trabajos sociales.

"No se puede ser tan inmoral, tan desleal, no lo entiendo ¿por dinero haces esto? ¿Por dinero?", le preguntó Kiko a Diego, quien llegó a reconocer en televisión que su principal fuente de ingresos es hablar mal de su padre. Para él, Diego se está vengando de alguna manera porque quería entrar en GH VIP, pero el puesto se lo quedó Makoke.

Según Belén Esteban, el PoliDeluxe de Diego fue "una barbaridad". "Me consta que la madre de Diego está muy dolida con él y creo que su mujer Estela tendría que haber levantado el teléfono y decir 'basta'". La opinión de Kiko Hernández es la contraria: "La persona que está detrás de las declaraciones de Diego se llama Marián", refiriéndose a la exmujer de Kiko y madre de Diego.