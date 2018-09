Alessandro Lecquio enfría los ánimos sobre la mejora de su hijo

Uno de los secretos mejor guardados de los Lecquio ha sido el estado de Alessandro, el hijo del conde y de Ana Obregón, afectado de una grave enfermedad y que lleva meses ingresado en un prestigioso centro oncológico neoyorquino. Pese al secretismo y el goteo de noticias a lo largo de este tiempo, la familia siempre ha tratado de mostrar la esperanza de la familia por los resultados del tratamiento.

Las últimas noticias han venido del propio Alessandro Lecquio Jr, que ha subido a Instagram una imagen junto a su madre, Ana Obregón, y el siguiente comentario: "Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras".

El joven Lecquio se traslada, por tanto, a Nueva Jersey como siguiente paso en su tratamiento. Algo que ha subrayado también la propia Ana, que ha agradecido el apoyo del público durante todo este tiempo: "Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre".

Alessandro Lecquio, el padre, es el único que está en Madrid. Lo está por motivos laborales, aunque los viajes a Nueva York han sido constantes. Alessandro siempre ha sido un apoyo para su hijo, pero sus escuetas declaraciones al respecto vienen no tanto a enfriar un poco los ánimos, sino a añadir prudencia en esta larga y difícil lucha. Sus palabras desde España, una vez preguntado por el tema, han sido "a su ritmo, no ha cambiado nada, a su ritmo".

Un punto de vista un tanto distinto que manifiesta el gran impacto que la enfermedad de Alessandro ha tenido en la familia, y que subraya que la lucha continúa.